Sel sularına kapılarak kaybolan Demir’in cesedi 35 kilometre açıkta bulundu

Önceki gün Sürmene ilçesinin Çavuşlu mahallesinde sel sularına kapılarak kaybolan işitme engelli 65 yaşındaki Ali Kemal Demir için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların 45. saatinde Sürmene ilçesinden 35 kilometre mesafedeki Trabzon Havalimanı açıklarında Demir'in denizde ağaç parçaları ile çalılara takılı halde cesedi bulundu.

Denizde deforme olduğu öğrenilen ceset incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Olayı öğrenen Ali Kemal Demir'in oğlu Murat Demir'in adli tıp kurumuna giderek cesedin babası Ali Kemal Demir'e ait oluğunu teşhis ettiği öğrenildi.