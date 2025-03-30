Selami Yıldız, ekibiyle bayramlaşmada bir araya geldi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Ramazan Bayramı için PEKOM'daki bayramlaşma programında bir araya geldi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, eşi Pınar Yıldız, Selami Yıldız'ın emniyet müdürü yardımcıları, eşleri ve çocukları ve yine birim müdür ve amirleri ile farklı birimlerden polis memurları, eşleri ve çocukları katıldı.

Her birimden polisler ve emniyet müdürleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve eşi Pınar Yıldız'a çiçekler takdim etti. Bayramlaşma törenine eşleriyle ve çocuklarıyla katılan polisler İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve eşi Pınar Yıldız ile birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

AİLELERE TEŞEKKÜR ETTİ

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve eşi Pınar Yıldız, programda çocuklar başta olmak üzere bütün katılımcılarla özel olarak birebir ilgilendi. Çocuklara çikolata ve şeker ikram edilirken çeşitli hediyeler de verildi. Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli aileleri, hanımefendiler ve beyefendiler; mübarek Ramazan Bayramı'mız kutlu olsun. Devletimiz için, milletimiz için, insanlarımızın huzur ve güvenlikleri için arkadaşlarımızla birlikte zaman mefhumu gözetmeksizin hep birlikte çalışıyoruz. Bu fedakarlıkta yanımızda olan ailelerimiz de aynı fedakarlığı yapıyorlar. Hepinize teşekkür ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.