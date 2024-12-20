Selçuk Bayraktar’a MAKÜ ve SDÜ’den fahri doktora unvanı

Burdur'daki MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen törene gençlerin yoğun ilgi gösterdi. Şu anda dünyanın zirvesinde yer aldıklarını belirten Selçuk Bayraktar, "Savunma sanayi açısından baktığımızda bundan 20 sene önce Türkiye yüzde 80 oranında yurt dışına bağımlıydı. Artık dünya lideri markalarımız var. Baykar bugün itibarı ile dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi ve en yakın rakibi olan Amerikalı bir şirketten üç kat daha büyük. Gelirlerinin yüzde doksanından fazlasını ihracattan elde eden bir şirket haline gelmiş durumda" dedi. Yaptığı sunumda Baykar'ın kuruluşundan bugüne kadar olan gelişimini anlatan Bayraktar, "2004 yılında küçük bir robot uçakla başladığım bu serüvende yaklaşık beş yılım Güneydoğu'da terörle mücadelede geçti. Yaptığımız SİHA'lar ile terörün belini kırdık. 2008 yılında ilk mini İHA'mız Şırnak'ta Gabar Dağı'nda göreve başladı ve şu anda orada petrol fışkırıyor. 2009 yılında dünyaya damgasını vuran TB2'nin ilk prototipi uçuşa başladı. Daha sonra Karabağ, İdlib ve Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılarak tarih yazdı" dedi.

KIZIL ELMA VE AKINCI YENİ DÖNEMİN SİMGE PROJELERİ

Selçuk Bayraktar, Türk milletine verdiği ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın Cumhuriyet'in yüzüncü yılından bir yıl önce tamamlandığını söyledi. "TB2'den sonra daha büyük olan 6 tonluk Akıncı'yı geliştirdiklerini de belirten Bayraktar, "Akıncı tamamen milli olarak üretildi ve yaklaşık 35 ülkeye ihraç edilerek ihracat rekoru kırdı. Bundan elde edilen gelirlerle ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı ürettik. Kızıl Elma, dünya tarihinde bir ilke imza atarak iki uçak yakın formasyonda uçtu. Ayrıca TB2, havada takla atan ilk insansız hava aracı oldu" dedi.

TB3 DÜNYADA İLK

Bayraktar, kısa pistli gemilerden otomatik iniş ve kalkış yapmayı başaran Bayraktar TB3'ün dünyada bir ilk olduğunu ifade ederek, bu başarının Türkiye'nin teknoloji alanındaki liderliğini pekiştirdiğini vurguladı. Uzay çalışmalarına da değinen Bayraktar, Fergani adını verdikleri projeyle ilk uydunun gelecek ay uzaya gönderileceğini duyurduKonuşmalarının ardından Selçuk Bayraktar'a MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar tarafından Fahri Doktora unvanı, Vali Tülay Baydar Bilgihan tarafından ise ödül beratı takdim edildi. Selçuk Bayraktar, Rektör Dalgar ve Vali Bilgihan'a Akıncı maketi hediye etti.