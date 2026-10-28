Selçuk Belediyesi’nin sokak hayvanları için ayırdığı kaynakla cep telefonu aldığı ortaya çıktı

Belediyenin 2025 yılına ilişkin iş ve işlemlerini mercek altına alan Sayıştay denetçisinin yaptığı denetimlerde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Denetçi hazırladığı raporda nüfusu 25 bini geçen belediyelerin bütçe gelirlerinin binde beşi kadar kaynağı sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için ayırmak zorunda olduğunu hatırlattı.

Ardından da bu kaynağın amacı dışında kullanılmasının yasalara aykırı olduğunu belirten denetçi, raporun sonuç bölümünde: "Yapılan incelemelerde, İdare tarafından toplanılması zorunlu olan başıboş sokak köpeklerinin toplatılmadığı, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması için yeteri kapasitede hayvan bakımevi ve barınak yapılmadığı, bütçeden bu kapsamda ayrılan kaynağın cep telefonu alımı gibi amacı dışındaki harcamalar için de kullanıldığı, sokaklarda birçok sahipsiz köpeğin dolaştığı ve bunlarla ilgili olarak mevzuat hükümleri çerçevesinde yeterli işlem tesis edilmediği görülmüştür. Söz konusu bu durum, 5199 sayılı Kanun hükümlerine açıkça aykırılık teşkil etmekle birlikte, özellikle sahipsiz sokak köpeklerinin sebep olabileceği saldırılar insan ve toplum sağlığını tehdit etmekte ve belediyeye karşı tazminat davası açılması riskini de bünyesinde barındırmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Sayıştay'ın Selçuk Belediyesi için hazırladığı 2025 yılına ilişkin denetim raporu, her fırsatta 'hayvan dostu' olmakla övünen Yeni Partili Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in 'Sözde hayvansever maskesini' düşürdü.

SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLMEDİ

Sayıştay raporunda, Selçuk Belediyesinin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz sokak köpeklerinin toplanması, hayvan bakımevlerinin kurulması ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakımının sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edildi. Raporda, ilçede çok sayıda sahipsiz köpeğin bulunduğu, hayvanların toplanması için yeterli kapasitede barınak yapılmadığı ve mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin yeterince gerçekleştirilmediğinin de altı çizildi.

YASAL ZORUNLULUK

5199 sayılı Kanunun Geçici 4'üncü maddesine göre nüfusu 25 binin üzerindeki belediyelerin, hayvan bakımevlerinin kurulması, rehabilitasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılması amacıyla en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayırmasının zorunlu olduğunu ifade eden denetçi, ayrılan kaynağın amacı dışında kullanılmasının da kanuna aykırı olduğunu ifade etti.

CEP TELEFONU ALMIŞLAR

Sayıştaycı, yaptığı denetim sonrası hazırladığı raporda, Selçuk Belediyesinin bu kapsamda ayırdığı kaynağın cep telefonu alımı gibi amacı dışındaki harcamalarda kullanıldığının tespit edildiğine dikkat çekti. Raporunda belediye yönetimini uyaran denetçi, sahipsiz köpeklerin toplanmaması ve yeterli barınak kapasitesinin oluşturulmamasının 5199 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık oluşturduğunu anlattı.

İNSAN VE TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT

Denetçi raporda ayrıca sahipsiz köpeklerin neden olabileceği saldırıların insan ve toplum sağlığını tehdit edebileceği ve belediyenin tazminat davalarıyla karşı karşıya kalabileceği de hatırlatıldı. Yaşananlar skandal olarak nitelendirildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör