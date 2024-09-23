Selde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde sağanak yağış esnasında evinde çıkan ve kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'in (65) cansız bedenine Ortahisar ilçesi açıklarında ulaşıldı. Trabzon Havalimanı açıklarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, bir erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedi bota alarak kıyıya çıkardı. Ceset otopsi ve kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kimlik tespiti için çağrılan ailesinin de teşhisiyle cesedin selde kaybolan Ali Kemal Demir'e ait olduğu belirlendi. Demir'in cesedinin kaybolduğu noktadan yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtildi. Bu arada Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerindeki 12 mahallede, 3 gün önce yaşanan sel ve su baskını sonrası su 93 iş yeri ve 7 konutta temizleme çalışmaları tamamlandı.