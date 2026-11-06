Sele kapılan 12 yaşındaki Cihan boğuldu

Hatay Dörtyol'da önceki gün etkili olan şiddetli sağanak sele dönüştü. Sel sularına kapılarak dereye düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu. Selle derelere taşınan araçlar ise çamurla doldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da, önceki akşam Dörtyol ilçesinde hortum çıktı. Ardından gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, sele dönüştü. Sel nedeniyle Özerli ve Karakese dereleri de taştı. Çok sayıda ev ve işyerini su basarken, birçok araç da sel sularıyla derelere taşındı. Bu sırada sele kapılan, 12 yaşındaki Cihan Basatemir ise Özerli Deresi'ne düştü. Durumu fark eden mahallelinin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Hemen harekete geçen ekipler, çocuğu düştüğü noktadan 1 kilometre uzaklıkta bilinci kapalı halde buldu. Sudan çıkarılan ve sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle duran kalbi yeniden çalıştırılan çocuk, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör