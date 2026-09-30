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Giriş Tarihi: 30.09.2026 09:53

Şemdinli’de şehit düşen Coşkun Asteğmen dualarla anıldı

Trabzonlu Piyade Asteğmen Coşkun Davulcu, 1992 yılında Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde terör saldırısında şehit düşmesinin 34. yılında, Trabzon Şehitliği’nde düzenlenen törenle dualarla anıldı. Şehidin ailesi, yakınları ve öğrencilerinin de katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Şemdinli’de şehit düşen Coşkun Asteğmen dualarla anıldı
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Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde 1992 yılında terör saldırısı sonucu şehit olan Trabzonlu Piyade Asteğmen Coşkun Davulcu, şehadetinin 34. yılında unutulmadı. Davulcu için Trabzon Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, İYİ Parti Trabzon eski Milletvekili Hüseyin Örs, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan'ın yanı sıra şehidin ailesi, yakınları ve öğrenciler katıldı.

DUALARLA ANILDI

Şehit Coşkun Davulcu'nun kabri başında gerçekleştirilen törende, 34 yıl önce terör saldırısında hayatını kaybeden şehit için dualar edildi. Ailesi ve yakınları, Davulcu'nun kabri başında duygu dolu anlar yaşarken, şehidin hatırası bir kez daha yad edildi.

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Şemdinli’de şehit düşen Coşkun Asteğmen dualarla anıldı
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