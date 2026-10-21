Sendikadan sınav desteği!

Sendika tarafından hazırlanan kapsamlı soru-cevap PDF'leri, sınavlara hazırlanan banka çalışanlarına ulaştırılarak bilgi ve hazırlık süreçlerine destek sağlandı. Farklı unvanlara yönelik hazırlanan bu kaynaklarla çalışanların sınav öncesindeki çalışmalarını güçlendirmek ve başarılarına katkıda bulunmak hedeflendi. Sınav gününde de Sendika temsilcileri, Türkiye genelindeki sınav bölgelerine giderek sınava giren çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Sınav heyecanını paylaşmak ve çalışanlara moral vermek amacıyla sendika adına binlerce kalem, silgi ve kalemtıraş ücretsiz olarak hediye edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör