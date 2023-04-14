Haberler Yaşam Haberleri Şener Şen Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Şener Şen Filmleri Listesi
Giriş Tarihi: 14.4.2023 10:50 Son Güncelleme: 14.4.2023 10:50

Şener Şen Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Şener Şen Filmleri Listesi

Şener Şen, Yeşilçam’ın en sevilen ve en kabiliyetli aktörlerinden biridir. Bu kapsamda Şener Şen filmleri de her dönem en çok izlenen filmler arasında yerini almıştır. Şener Şen’in en iyi filmleri günümüzde dahi çok kişi tarafından severek izlenmektedir. 40 yılı aşkın süreyi bulan ilk Şener Şen filmleri dahi insanları günümüzde güldürmeyi başarmıştır. En çok izlenen Şener Şen filmleri ile ilgili merak ettiklerinizi sizler için araştırdık.

Şener Şen Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Şener Şen Filmleri Listesi

İlk vizyona giren Şener Şen filmleri daha çok komedi türünde senaryo edilmiştir. Son dönemde çekilen filmlerde ise daha çok macera türünde ve ders verici nitelikte filmlerle karşılaşılır. Şener Şen'in en iyi filmleri denildiğinde komedi, macera ve aksiyon türünde çok sayıda eser karşınıza çıkacaktır. Şener Şen 1975'ten 2017 yılına kadar çok sayıda filmde rol almıştır. En çok izlenen Şener Şen filmleri yazımızın devamında.

Şener Şen'in En İyi Filmleri

Şener Şen'in en iyi filmleri incelenirken IMDB puanlarını da incelemek gerekir. İlginizi çekecek en iyi 10 Şener Şen filmini IMDB puanına göre sizler için sıraladık.

1. Hababam Sınıfı (1975)-IMDB 9,4

Şener Şen dendiğinde akla gelen filmlerin başında kuşkusuz Hababam Sınıfı gelir. Lise öğrencilerinin haylazlık ve tembelliklerinin konu alındığı bu filmde Şener Şen, Badi Ekrem rolünde oynamaktadır.

2. Süt Kardeşler (1976)-IMDB 9,0

Süt Kardeşler filminde Şener Şen, bahriyeli bir komutanı canlandırır. Şaban ve Ramazan ile Melek Hanım'ın evine gelen Gulyabani'yi yakalamaya çalışan kumandan Hüsamettin'in başından komik olaylar geçer.

3. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976)-IMDB 9,0

Özel Çamlıca Lisesi'nin tembel öğrencileri Mahmut Hoca'yı kandırmak için sahte diploma hazırlamış ve sınıfta kalmıştır. Tarık Akan'ın da rol aldığı bu filmde Şener Şen yine Badi Ekrem ve beden eğitimi öretmenidir.

4. Tosun Paşa (1976)-IMDB 9,0

Tellioğlu ve Seferoğlu ailelerinin Yeşil Vadi ile ilgili mücadelesini anlatan bu filmde Şener Şen, Kemal Sunal, Adile Naşit gibi Yeşilçam'ın devleri rol almaktadır. Sahte Tosun Paşa olan Kemal Sunal, Şener Şen ile birlikte Daver Bey'in konağını birbirine katacaktır.

5. Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977)-IMDB 8,9

Bu seride haylaz Hababam Sınıfı'na çalışkan Ahmet gelecek ve Hababam Sınıfı ilk defa mezun verecektir. Bunun yanında Ahmet, bu yaramaz sınıfa çok büyük bir ders verecektir. Seri bu filmi ile de izleyiciyi güldürmeye devam ediyor.

6. Hababam Sınıfı Tatilde (1977)-IMDB 8,8

Bu seride Hababam Sınıfı ceza olarak izci kampına gönderilir. Bu kampta Badi Ekrem'in öğrencilerine kendini ispatlamak için yaptığı kahramanlıklar öne çıkar. Meşhur ateşte yürüme sahnesi unutulmazlar arasındadır. Her ne kadar zor bir kamp olsa da Hababam Sınıfı bundan da ders alacaktır.

7. Şabanoğlu Şaban (1977)-IMDB 8,8

Bu filmde de Şener Şen, sert ve disiplinli kumandan Hüsamettin'i oynamaktadır. Şaban ve Ramazan ise Hüsamettin'in birliğinde askerdir. Bu üçlünün yolu askerden sonra da kesişecektir. Hüsamettin'in kayınpederi Sıtkı Bey Şaban ve Ramazan'a çok güvenir ve kardeşinin kaybolan elmasını bulma görevini onlara verir.

8. Neşeli Günler (1978)-IMDB 8,8

Neşeli Günler filminde Şener Şen, başrolü Münir Özkul, Adile Naşit gibi usta isimlerle paylaşmıştır. Meşhur turşu suyu kavgasının konu alındığı bu filmde gülmek garanti. 6 çocuk ile boşanan Münir Özkul ve Adile Naşit'in aralarında kalan Şener Şen, filmin en komik sahnelerinde yer alıyor.

9. Çöpçüler Kralı (1977)-IMDB 8,7

Bu filmde Şener Şen, belediyenin zabıta şefini oynamaktır. Çöpçü rolünde ise usta isim Kemal Sunal vardır. iki isim arasında temizlikçi kız nedeniyle ciddi bir rekabet vardır.

10. Kibar Feyzo (1978)-IMDB 8,7

Şener Şen'in en çok oynadığı rollerden biri de Maho Ağa karakteridir. Ağalık düzeninin kötü yanlarının mizahi bir dille anlatıldığı bu filmde de Şener Şen Maho Ağa rolündedir. Bu filmde zalim ağalık düzenine karşı gelen Kibar Feyzo rolündeki Kemal Sunal'dır.

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Şener Şen Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Şener Şen Filmleri Listesi
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