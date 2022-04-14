Serdengeçti’nin evrakı çatıdaki bölmeden çıktı

Siyasetçi, şair, yazar ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin 1917 yılında doğduğu ve büyüdüğü, Antalya'nın Akseki ilçesindeki ev restore ediliyor. Antalya Valiliği ve Akseki Belediyesi'nin ortak yürüttüğü çalışma sırasında, çatı ile ahşap dolap arasındaki sıva altına gizlenen ahşap bir kutu buldu. Kutudan deri kaplı Kur'an-ı Kerim, Serdengeçti'nin Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi öğrenciliği sırasında el yazısı ile notlar aldığı defter, coğrafya kitabı ve yine coğrafya dersi notları aldığı defter ile üye olduğu siyasi partinin kimlik kartları bulundu. Ayrıca Serdengeçti'nin babası ya da dedesine ait olduğu değerlendirilen 'Akseki Müftülüğü' mührü de ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan belgeler ve mühür, incelemeye alındı.Ev, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Akseki yöresine uygun mimari korunarak 2 milyon liraya restore edildi. El işçiliğiyle ve oyma tekniğiyle tek tek süslenen dolap ve kapıları da korumaya alınan ev, yıl sonu itibarıyla müze olarak hizmete sunulacak.