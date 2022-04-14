Haberler Yaşam Haberleri Serdengeçti’nin evrakı çatıdaki bölmeden çıktı
Giriş Tarihi: 14.4.2022

Serdengeçti’nin evrakı çatıdaki bölmeden çıktı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Serdengeçti’nin evrakı çatıdaki bölmeden çıktı
Siyasetçi, şair, yazar ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin 1917 yılında doğduğu ve büyüdüğü, Antalya'nın Akseki ilçesindeki ev restore ediliyor. Antalya Valiliği ve Akseki Belediyesi'nin ortak yürüttüğü çalışma sırasında, çatı ile ahşap dolap arasındaki sıva altına gizlenen ahşap bir kutu buldu. Kutudan deri kaplı Kur'an-ı Kerim, Serdengeçti'nin Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi öğrenciliği sırasında el yazısı ile notlar aldığı defter, coğrafya kitabı ve yine coğrafya dersi notları aldığı defter ile üye olduğu siyasi partinin kimlik kartları bulundu. Ayrıca Serdengeçti'nin babası ya da dedesine ait olduğu değerlendirilen 'Akseki Müftülüğü' mührü de ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan belgeler ve mühür, incelemeye alındı.



MÜZE OLARAK AÇILIYOR
Ev, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Akseki yöresine uygun mimari korunarak 2 milyon liraya restore edildi. El işçiliğiyle ve oyma tekniğiyle tek tek süslenen dolap ve kapıları da korumaya alınan ev, yıl sonu itibarıyla müze olarak hizmete sunulacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: TOKİ müjdesi vereceğiz!
Son dakika | Önce Kinder ardından Nestle! Bakteri krizi büyüyor: Fabrikada arama yapıldı
Son dakika: Rusya'dan ABD ve NATO'ya vururuz tehdidi: "Hepsi bizim için meşru hedef"
New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırgan hakkında son dakika gelişme...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan hac ve umre açıklaması
Bakan Soylu Türkiye'den sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Sabah Özel... Dışişleri'nden AB'ye nota: Nihai yargı kararları uygulanmalı
Bruce Willis’in yakalandığı Afazi hastalığı nedir?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'da iftarını açtı
ARKADAŞINA GÖNDER
Serdengeçti’nin evrakı çatıdaki bölmeden çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA