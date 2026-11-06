Sergen Yalçın ilk maçına çıkıyor! Türkiye-Belçika maçı ne zaman? A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Türkiye ile Belçika arasındaki mücadele, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, milli takımın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki grup sıralaması açısından da büyük önem taşıyor. Mücadelenin yayın adresi ise belli oldu.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli takımın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi karşılaşması atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edebilecek. TFF'nin maç programında da karşılaşmanın yayıncısı atv olarak yer alıyor.