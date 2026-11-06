Haberler Yaşam Haberleri Sergen Yalçın ilk maçına çıkıyor! Türkiye-Belçika maçı ne zaman? A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Giriş Tarihi: 06.11.2026 14:37

Sergen Yalçın ilk maçına çıkıyor! Türkiye-Belçika maçı ne zaman? A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki mücadelesinde Belçika'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Ay-yıldızlıların gruptaki beşinci maçında karşılaşacağı Belçika mücadelesi için geri sayım başladı. Futbolseverler, karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve canlı yayın kanalını araştırmaya başladı.

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Sergen Yalçın ilk maçına çıkıyor! Türkiye-Belçika maçı ne zaman? A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
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Türkiye ile Belçika arasındaki mücadele, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, milli takımın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki grup sıralaması açısından da büyük önem taşıyor. Mücadelenin yayın adresi ise belli oldu.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli takımın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi karşılaşması atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edebilecek. TFF'nin maç programında da karşılaşmanın yayıncısı atv olarak yer alıyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Kasım ayında iç sahada Belçika ile oynanacak karşılaşmanın bu statta yapılacağını daha önce açıklamıştı.

Gürsel Aksel Stadyumu, A Milli Takım'ın daha önce UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ve İzlanda karşılaşmalarına da ev sahipliği yapmıştı.

UEFA ULUSLAR A LİGİ'NDE TÜRKİYE'NİN MAÇ TAKVİMİ

Türkiye, A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor. TFF'nin açıkladığı fikstüre göre ay-yıldızlı ekibin grup aşamasındaki son iki karşılaşması Belçika ve Fransa'ya karşı oynanacak.

12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika | 20.00

15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye | 22.45

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MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Takım'ın kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

Orta Sahalar: Can Uzun, Arda Güler, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Aral Şimşir, İsmail Yüksek, Salih Özcan,

Hücumcular: Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

CANLI | Sergen Yalçın, A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı! İşte davet edilen futbolcular...

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Sergen Yalçın ilk maçına çıkıyor! Türkiye-Belçika maçı ne zaman? A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
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