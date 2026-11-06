Sergen Yalçın ilk maçına çıkıyor! Türkiye-Belçika maçı ne zaman? A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Türkiye ile Belçika arasındaki mücadele, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, milli takımın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki grup sıralaması açısından da büyük önem taşıyor. Mücadelenin yayın adresi ise belli oldu.
Milli takımın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi karşılaşması atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edebilecek. TFF'nin maç programında da karşılaşmanın yayıncısı atv olarak yer alıyor.
Karşılaşma İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Kasım ayında iç sahada Belçika ile oynanacak karşılaşmanın bu statta yapılacağını daha önce açıklamıştı.
Gürsel Aksel Stadyumu, A Milli Takım'ın daha önce UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ve İzlanda karşılaşmalarına da ev sahipliği yapmıştı.
Türkiye, A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor. TFF'nin açıkladığı fikstüre göre ay-yıldızlı ekibin grup aşamasındaki son iki karşılaşması Belçika ve Fransa'ya karşı oynanacak.
12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika | 20.00
15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye | 22.45
A Milli Takım'ın kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik
Orta Sahalar: Can Uzun, Arda Güler, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Aral Şimşir, İsmail Yüksek, Salih Özcan,
Hücumcular: Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün