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Giriş Tarihi: 20.2.2024 13:09 Son Güncelleme: 20.2.2024 14:52

Seriksporlu futbolcu dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Seriksporlu futbolcu 29 yaşındaki Mümin Talip Pazarlı’ı memleketi İstanbul dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Seriksporlu futbolcu dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Seriksporlu futbolcu 29 yaşındaki Mümin Talip Pazarlı'ı memleketi İstanul'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Serik Belediyespor Asbaşkanı Yusuf Yılmaz, Teknik Direktörü Cem Kavçak, Futbolcular ve yakınları katıldı.

Öğle namazını müteakip İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki Güzelce Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından genç futbolcu sevenlerinin ve takım arkadaşlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Çok üzgün olduklarını dile getiren Serik Belediyespor Asbaşkanı Yusuf Yılmaz; "Teknik heyetimiz ve futbolcu kardeşlerimizle birlikte kardeşimizin cenaze törenine katıldık. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ailesine kulüp olarak başsağılığı ve saırlar diliyorum" dedi.

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Seriksporlu futbolcu dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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