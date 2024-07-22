Serinlemek için girdiği göl sonu oldu

Kırşehir'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Balcı (36), önceki gün ailesi ile birlikte geldiği Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajında, serinlemek için suya atladı. Ancak sudan çıkmadı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, Balcı'nın cansız bedenini sudan çıkardı. Yapılan incelemede, Balcı'nın suya atladığında başını taşa çarptığı ve bilincini kaybederek boğulduğu belirlendi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde Costal Sahili mevkiinde suya giren İlker Konaçoğlu (29), bir süre sonra gözden kayboldu. Arama kurtarma çalışması sonucu sudan çıkarılan Konaçoğlu'na 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Konaçoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adana'da önceki sabah ekmek almak için evden çıkan İbrahim Uğur (11) geri dönmeyince, ailesi polise başvurdu. Ali Hocalı Mahallesi'ndeki hidroelektrik santralinden gelen sulama kanalında hareketsiz kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen su altı ekipleri, cesedin İbrahim Uğur'a ait olduğunu tespit etti.Osmaniye'de Sulama Bendine giren Ö.M.B., bent duvarının yanında mahsur kaldı. Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Arama Kurtarma Timi Dalgıçları sevk edildi. Suya giren ekipler kısa sürede mahsur kalan gence ulaştı. Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde Meriç Nehri'ne giren 2 arkadaş S.Y.D. (14) ve M.T. (18) boğularak can verdi.