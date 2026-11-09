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Giriş Tarihi: 09.11.2026 17:02

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin "fon" soruşturmasında Enver Çevik gözaltına alındı

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı.

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Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin fon soruşturmasında Enver Çevik gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çevik, işlemleri için emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan diğer şüpheliler eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik'in de emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç'ın ise bu soruşturmada bugün tutuklanmasına karar verilmişti.

#TAKASBANK #BDDK #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
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Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin "fon" soruşturmasında Enver Çevik gözaltına alındı
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