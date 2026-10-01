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Giriş Tarihi: 1.10.2026 14:32 Son Güncelleme: 1.10.2026 14:41

Sermin Bacak göğsünden bıçaklanarak katledilmişti! Cani eşin cezası belli oldu: Pişkin istek pes dedirtti!

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan Sermin Bacak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde göğsünden bıçaklanarak vahşice katledilmişti. Cani eş Ali Bacak’ın cezası belli olurken pişkin talep pes dedirtti. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Sermin Bacak göğsünden bıçaklanarak katledilmişti! Cani eşin cezası belli oldu: Pişkin istek pes dedirtti!
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Olay, 8 Mart günü saat 01.00 sıralarında Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Bacak, eşini bıçakla yaraladı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANARAK KATLEDİLMİŞTİ

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ali Bacak'ın ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sol göğüs altından yaralanan Sermin Bacak, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Kavaklıdere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bacak, kurtarılamadı. Tabutunu kadınların taşıdığı Serman Bacak, Fethiye'de toprağa verildi. Bacak, olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bacak hakkında, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme suçundan' dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Bacak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

CANİDEN PİŞKİN İSTEK

Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Bacak, "İşlemediğim bir suçtan ceza yatmak istemiyorum. Pankreas rahatsızlığım var. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti, sanık Bacak'ın savunmasında ileri sürdüğü hususları haksız tahrik kapsamında değerlendirmedi. Sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, yargılama sürecindeki tutumunu da dikkate alarak iyi hal olmadığına hükmetti. Bacak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUĞLA #FETHİYE

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Sermin Bacak göğsünden bıçaklanarak katledilmişti! Cani eşin cezası belli oldu: Pişkin istek pes dedirtti!
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