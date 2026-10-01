Sermin Bacak göğsünden bıçaklanarak katledilmişti! Cani eşin cezası belli oldu: Pişkin istek pes dedirtti!

Olay, 8 Mart günü saat 01.00 sıralarında Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Bacak, eşini bıçakla yaraladı.