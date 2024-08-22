Servet Operasyonu filminin konusu ne, oyuncuları kim? Film ne zaman ve nerede çekildi?

Başrollerinde Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone ve Hugh Grant gibi isimlerin yanı sıra ülkemizden Uraz Urgancıoğlu'nun da rol aldığı filme ilgi oldukça büyük. 22 Ağustos 2024 Cuma akşamı Star TV 20:00'da ekranlara gelecek Servet Operasyonu'na dair detaylar haberin devamında…
SERVET OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU
Servet Operasyonu, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan bir ajanın hikayesini konu ediyor. M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.
SERVET OPERASYONU FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Servet Operasyonu filminin çekimleri Antalya, Türkiye, Farnborough ve Katar'da gerçekleştirildi. Aksiyon ve gerilim türündeki filmin sahnelerinin büyük bölümü EXPO 2016 Antalya Sergi Alanı'nda inşa edilen dev film platosu ile 100 metre yüksekliğindeki EXPO Kulesi'nin terasında, Aspendos Antik Kenti, Karaalioğlu Parkı, kent merkezinin antik yerleşim bölgesi Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı'nda geçti. Kaan Urgancıoğlu, Aksel Üstün, Tim Seyfi ve Bestemsu Özdemir'in de rol aldığı filmin çekimleri 2021 Ocak'ta başlamıştı.