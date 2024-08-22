Servet Operasyonu filminin konusu ne, oyuncuları kim? Film ne zaman ve nerede çekildi?

SERVET OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU

Servet Operasyonu, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan bir ajanın hikayesini konu ediyor. M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.