Tüm servetini dolandırıcılara kaptırdı

Küçükçekmece'de, 68 yaşındaki Muammer Çatıkkaş Silsüpür'ü telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Bir çetenin Muammer Çatıkkaş adına sahte kimlik çıkardığını ve gizli operasyon yürüttüklerini söyleyen sahte polisler, ailenin tüm mal varlığını sattırdı. Kadir Silsüpür, Kastamonu'da piyasa değeri 15 milyon lira olan ev ve arsalarını 5 milyon liraya satarak parayı dolandırıcılara teslim etti.Muammer Çatıkkaş Silsüpür, 27 Mayıs Pazartesi günü Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde başkomiser olduğunu söyleyen dolandırıcılar tarafından telefonla arandı. Sahte polisler, Çatıkkaş'a, adına sahte kimlik çıkarıldığını ve Kastamonu'da bir emlakçı dükkanı açılarak hayali satışlar yapıldığını söyledi. Azılı bir çetenin eline düştüğüne inandırılan Muammer Çatıkkaş ve eşi Kadir Silsüpür, sözde polislerin yürüttüğü gizli operasyona dahil olarak, mal varlıklarını güvence altına almak için tüm tapularını satışa çıkardı.Kastamonu'nun Tosya ilçesinde piyasa değeri 15 milyon lira olan ve Muammer Çatıkkaş'a babasından miras kalan ev ve arsalar, 5 milyon liraya satıldı. Operasyonun gizliliği için aileyi konuşmamak üzere ikna eden dolandırıcılar, 2 ay süren yoğun telefon trafiğinin ardından Kadir Silsüpür'ü Çankırı'ya çağırarak parayı kendisinden teslim aldı. Olaydan bir süre sonra gerçeklerin farkına varan aile emniyete giderek şikayetçi oldu.Muammer Çatıkkaş Silsüpür, "3 kişi bizimle devamlı konuştular; 'Çocuklarınıza dahi söylemeyin. Bu çete çocuklarınıza zarar verir, birşey yapıp yurt dışına kaçarlar' dedi. Bu korkuyla hiçkimseye bir şey söylemeden bütün malımız gitti. Olayı anladıktan sonra, uyandık geç oldu; ama her şeyim gitti; evim, arsam. Devletimden, Cumhurbaşkanımdan, İçişleri Bakanımdan, Adalet Bakanımdan yardım istiyorum. Bunlar cezasız kalmasın. Uykularımız kaçıyor gece gündüz. Sağlığımız bozulacak diye korkuyoruz. Yakalanmasını istiyoruz. Ağlayanın malı gülene hayretmez. Biz isteyerek satmadık' ifadelerini kullandı.Kadir Silsüpür, "Hanımla ben hipnoz olduk. Bizim malımız 10 milyon ise 2 milyona, 3 milyona verin diyor, nasıl olsa size geri gönderilecek diyor. O kadar mağdur durumdayız ki; bunlardan artık Allah'a sığınıyorum, devletimize sığınıyorum" ifadelerine yer verdi. DHA