Servis ücretleri ne kadar oldu? 2022 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL?

Servis ücretleri, okulların açılmasıyla birlikte merak ediliyor. Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere evine en yakın ve uzak mesafe servis ücretleri değişiklik gösteriyor. Kilometre başına değişen ücretlerle ilgili olarak il il öğrenci servislerinden sorumlu odalar güncel fiyat listesini yayınladı. Peki Servis ücretleri ne kadar oldu? İşte, 2022 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir okul servis ücretleri zamlı liste
Okul servis ücretleri açıklandı. Ankara, İzmir, İstanbul başta olmak üzere evine en yakın ve uzak mesafe servis ücretleri değişiklik gösteriyor.
Yapılan zamla birlikte okul servis ücretleri şu şekilde olacak;
En kısa mesafe olan 0-1 kilometre 660 lira,
En uzak mesafe olan 23-25 kilometre ise 1585 lira oldu.
En uzun mesafe olan 25 kilometreyi aşan her kilometre için 13,85 lira ücret alınacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'de okul ve servis ücretlerine yönelik İBB'nin yüzde 19,21'lik ücret artışı teklifi oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni okul serisi ücret tarifesine göre okul servis ücretleri;
0-1 km 554 liradan 660 liraya,
1-3 km 608 liradan 725 liraya,
3-5 km 658 liradan 784 liraya,
5-7 km 685 liradan 817 liraya,
7-9 km 722 liradan 861 liraya,
9-11 km 836 liradan 997 liraya,
1-13 km 963 liradan 1148 liraya,
13-15 km 1012 liradan 1206 liraya,
15-17 km 1091 liradan 1.301 liraya,
15-17 km 1091 liradan 1301 liraya,
17-19 km 1154 liradan 1376 liraya,
17-19 km 1154 liradan 1.376 liraya,
19-21 km 1229 liradan 1465 liraya,
19-21 km 1229 liradan 1465 liraya,
21-23 km 1280 liradan 1526,
23-25 km 1330 liradan 1585 liraya yükseldi.
25 km'yi aşan kilometre için belirlenen 11.62 lira olan ücret 13.85 lira olarak belirlendi.
Servis ücretleri 0-3 kilometre için yıllık 5 bin 96 lira, 3-6 kilometre için 5 bin 616 lira, 6-10 kilometre için 6 bin 494 lira, 10-15 kilometre için 7 bin 553 lira olacak.
Başkentte 2022-2023 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi.
Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, AA muhabirine, okul servis ücretlerine ilişkin bilgi verdi.
2022-2023 eğitim öğretim yılı okul servis fiyatları azami hadlerini gösterir ücret tarifesinin Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini belirten Elmadağlı, yükselen maliyetler nedeniyle fiyatlarda yüzde 30'luk artışa gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Elmadağlı, personel servis fiyatlarında da aynı oranda artışa gidildiğini bildirdi.
Tuncay Elmadağlı'nın verdiği bilgiye göre, servis ücretleri Ankara'da yıllık 0-3 kilometre için 5 bin 96 lira, 3-6 kilometre için 5 bin 616 lira, 6-10 kilometre için 6 bin 494 lira, 10-15 kilometre için 7 bin 553 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 150 lira alınacak.
Ücretler gidiş ve dönüşü kapsıyor. Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda rehber personel giderlerine katkı olarak araçta taşınan her öğrenci için aylık azami 200 lira tarifeye ek ücret talep edilecek.
İzmir'de öğrenci servisleri ücretlerine uygulanacak yüzde 25'lik zam talebi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı beklenmeden yürürlüğe girdi. Buna göre, en yakın mesafe öğrenci servisi ücreti, 540 liradan 679 liraya yükseldi.
İzmir'de en son nisan ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) çıkan kararla yüzde 40 oranında zam gelen öğrenci servis ücretlerine okulların açılmasına sayılı günler kala yeni bir zam daha geldi.
Nisan ayında yapılan zamla 0-3 kilometre arası servis ücreti aylık 385 liradan 540'a yükselirken, son zamla birlikte bu ücret 679 lira oldu.