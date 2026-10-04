Set üstü ocak kullanan herkesi ilgilendiriyor! Stanford Üniversitesi gizli risk için uyardı

Eğer ocağınızı değiştirme şansınız yoksa, Stanford uzmanlarının önerdiği şu adımları mutlaka uygulayın: Yemek yaparken sadece aspiratörü değil, en yakın pencereyi de sonuna kadar açın. Ocağı kullanmadığınız anlarda bile mutfağı sık sık çapraz havalandırma ile temizleyin.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör