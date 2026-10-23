Sevda gözyaşları ile toprağa verildi

Adana'da arkadaşlık teklifini reddettiği Gamber Fidan (40) tarafından av tüfeğiyle vurulan Sevda Dinler (22) toprağa verildi. Olay, önceki gün Kozan'daki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. Gamber Fidan ile arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Gamber Fidan, yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil kıyafetli bir uzman çavuş, müdahale edip katil zanlısı Fidan'ı yakaladı.

Gözaltındaki katil zanlısı Gamber Fidan'ın daha önce de Sevda Dinler'in şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldığı öğrenildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan Fidan, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Sevda Dinler'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'na götürüldü. Dinler, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör