Sevdan Bir Ateş 10. bölüm fragmanı izle: “Beni Halep'e annen gönderdi!”

SEVDAN BİR ATEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Leyla'nın sonunda anlatacağı gerçekler, Mirza'nın bugüne kadar inandığı her şeyi altüst edecek ve onu hayatının en ağır yüzleşmesine sürükleyecektir.

Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mirza, ondan yıllarca mahrum bırakıldığı için Leyla'yı affedemez. Leyla ise geçmişte kendisine inanmayan Mirza'ya karşı boşanma kararından vazgeçmez.