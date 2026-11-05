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Giriş Tarihi: 05.11.2026 00:21 Son Güncelleme: 05.11.2026 00:22

Sevdan Bir Ateş 10. bölüm fragmanı izle: “Beni Halep'e annen gönderdi!”

Sevdan Bir Ateş 10. bölüm fragman izle aramasını yapan izleyiciler, ekran başına kilitlendi. "Beni Halep'e annen gönderdi!" sözüyle sarsılan dengeler, Kozaklı ailesinde adeta deprem etkisi yaratıyor. Leyla ve Mirza arasındaki hesaplaşmanın yaşandığı yeni tanıtıma dair tüm detaylar gündemde.

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Sevdan Bir Ateş 10. bölüm fragmanı izle: Beni Halep’e annen gönderdi!
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Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin son fragmanında heyecan doruk noktasına ulaştı. Leyla'nın "Beni Halep'e annen gönderdi!" çıkışı Vuslat'ın geçmişte çevirdiği kirli oyunları bir bir ortaya dökerken, Mirza ise gerçeklerin izini sürmeye devam ediyor.

SEVDAN BİR ATEŞ 9. BÖLÜM İZLE

Show TV ile takip edilen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

www.youtube.com/watch?v=ppltETIzVgk

SEVDAN BİR ATEŞ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Show TV ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

www.youtube.com/watch?v=5SJ4ECtBF74

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SEVDAN BİR ATEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Leyla'nın sonunda anlatacağı gerçekler, Mirza'nın bugüne kadar inandığı her şeyi altüst edecek ve onu hayatının en ağır yüzleşmesine sürükleyecektir.

Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mirza, ondan yıllarca mahrum bırakıldığı için Leyla'yı affedemez. Leyla ise geçmişte kendisine inanmayan Mirza'ya karşı boşanma kararından vazgeçmez.

Mirza, Hüma'nın kızı olduğunu artık herkese ilan eder; kurban kestirip hayırlar yaparak yıllardır özlemini çektiği babalığın sevincini yaşar. Ancak bu mutluluğun yanında büyük bir öfke de vardır. İlk DNA testinin değiştirildiğini anlayan Mirza, bunun hesabını sormak için Vuslat, Destan ve Macide'nin karşısına dikilir. Mirza'nın gerçeği kimin sakladığını bulmaya kararlı olması konakta korku yaratırken, Hüma'nın kayboluşu başta Mirza ve Leyla olmak üzere herkes için büyük bir endişeye neden olur.

Öte yandan Tespihçi ile Faysal'ın yollarının kesişmesi, Mirza'yı hiç beklemediği bir gerçeğin izine sürükler. Hüma'nın bebeğinde saklanan anahtar sayesinde gizemli bir kutuya ulaşan Mirza, içinden Leyla'nın yıllardır korktuğu silahı çıkarır. Silahı Leyla'nın önüne koyduğunda artık suskunluğun sonuna gelinmiştir. Leyla'nın sonunda anlatacağı gerçekler, Mirza'nın bugüne kadar inandığı her şeyi altüst edecek ve onu hayatının en ağır yüzleşmesine sürükleyecektir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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