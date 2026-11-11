Sevdan Bir Ateş 10. bölüm tek parça izle! Yeni bölüm Show TV’de

Sevdan Bir Ateş 10. bölüm tek parça izle araştırmaları hız kazandı. Show TV'de yayınlanan dizinin son bölümünü kaçıran izleyiciler, bölümün tamamına ulaşabilecekleri resmi izleme bağlantısını merak ediyor. Sevdan Bir Ateş yeni bölüm izleme ekranı ve son bölümde yaşanan gelişmeler haberimizde…
Show TV ile takip edilen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:
www.showtv.com.tr/canli-yayin
www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sevdan-bir-ates/3087
Leyla, yıllardır kendisine yaşatılanların hesabını sormak için Vuslat'ın karşısına dikilir. Ancak bu kez yalnız değildir! Mirza'nın bütün aileyi sarsacak kararıyla Kozaklı Konağı'nda roller değişir. Dün hükmedenler bugün kapı dışarı edilirken, konaktan kovulanlar darmadağın olur, dört bir yana savrulur.
Bir zamanlar Leyla'ya hayatı dar edenler şimdi kendilerine sığınacak bir kapı ararken, Leyla için yeni bir hayatın kapıları aralanır. Ne var ki geçmiş, Leyla'nın peşini bırakmaya niyetli değildir. Öldüğünü sandığı Nasim'in intikam için geri dönmesiyle yıllardır kaçmaya çalıştığı korkuları yeniden canlanır ve her şey bir kez daha kâbusa dönüşür.