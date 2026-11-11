Sevdan Bir Ateş 10. bölüm tek parça izle! Yeni bölüm Show TV’de

Bir zamanlar Leyla'ya hayatı dar edenler şimdi kendilerine sığınacak bir kapı ararken, Leyla için yeni bir hayatın kapıları aralanır. Ne var ki geçmiş, Leyla'nın peşini bırakmaya niyetli değildir. Öldüğünü sandığı Nasim'in intikam için geri dönmesiyle yıllardır kaçmaya çalıştığı korkuları yeniden canlanır ve her şey bir kez daha kâbusa dönüşür.