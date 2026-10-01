Sevdan Bir Ateş 4. bölüm izle: Mirza zamanla yarışıyor! Show TV Sevdan Bir Ateş son bölüm izle

Leyla, yıllar önce kendisine kurulan tuzağın ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer. Ancak attığı her adım, onu daha büyük bir tehdidin içine sürükler. Hüma'yla birlikte çıktığı bu yolda anne kız, hiç beklemedikleri bir tehlikenin hedefi olur.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör