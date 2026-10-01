Sevdan Bir Ateş 4. bölüm izle: Mirza zamanla yarışıyor! Show TV Sevdan Bir Ateş son bölüm izle

Başrollerini Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın paylaştığı Sevdan Bir Ateş, 4. bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Kapadokya'nın mistik atmosferinde Kozaklı Konağı'nı sarsan geçmişin hesaplaşmaları hız kesmeden sürüyor. Leyla ve kızının kaçırılmasıyla dehşete düşen Mirza, zamanla yarışarak ipuçlarını birer birer birleştirmeye başlıyor.
Show TV ekranlarında her hafta çarşamba günleri yayımlanmaya başlayan dizinin yeni bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/sevdan-bir-ates-sezon-1-bolum-4-izle/135117
Sevdan Bir Ateş'te Leyla'nın nikâhı basıp Mirza'yla evli olduklarını ilan etmesi, Kozaklı Konağı'nda tüm dengeleri bir anda sarsar.
Yedi yıl sonra Kapadokya'ya dönen Leyla, geçmişin hesabını sormaya ve kızı Hüma'yla yeni bir hayat kurmaya kararlıdır. Fakat konağın kapıları yüzüne kapanırken, yıllardır gömülü kalan sırlar birer birer patlak vermeye başlar.
Mirza, Leyla'nın dönüşüyle altüst olan hayatını kontrol altında tutmaya çalışırken, geçmişte yarım kalan duygularının pençesine düşer. Destan ise Leyla'nın varlığını kabullenmemekte kararlıdır ve bu dönüşü durdurmak için her yolu denemeye hazırdır. Yaman ve Mihre cephesinde yaşanan gelişmeler, Kozaklılarla aralarındaki gerilimi tehlikeli bir noktaya taşır.
Leyla, yıllar önce kendisine kurulan tuzağın ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer. Ancak attığı her adım, onu daha büyük bir tehdidin içine sürükler. Hüma'yla birlikte çıktığı bu yolda anne kız, hiç beklemedikleri bir tehlikenin hedefi olur.