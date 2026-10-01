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Giriş Tarihi: 1.10.2026 00:36

Sevdan Bir Ateş 5. Bölüm Fragmanı İzle: “Ben miyim senin baban?”

Sevdan Bir Ateş 5. bölüm fragmanı Show TV yayınından hemen sonra YouTube ve resmi dijital platformlarda izleyicilerle buluştu. Yayınlanan tanıtıma Mirza’nın Hüma’ya sorduğu “Ben miyim senin baban?” sorusu damga vururken, Kozaklı Konağı’nda babalık testi gerilimi tavan yapıyor.

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Sevdan Bir Ateş 5. Bölüm Fragmanı İzle: Ben miyim senin baban?
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Sevdan Bir Ateş, 5. yeni bölüm fragmanıyla Kapadokya'daki büyük sırrın perdesini aralamaya hazırlanıyor. Leyla'nın kızından koparılma korkusu ve Mirza'nın şüphelerinin somut adımlara dönüşmesi, Kozaklı ailesinde kartların yeniden dağıtılmasına neden oluyor.

SEVDAN BİR ATEŞ 4. BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında her hafta çarşamba günleri yayımlanmaya başlayan dizinin yeni bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/sevdan-bir-ates-sezon-1-bolum-4-izle/135117

SEVDAN BİR ATEŞ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Show TV ile takip edilen Sevdan Bir Ateş yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=ZWiuRXZX8IA

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SEVDAN BİR ATEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdan Bir Ateş'in 4. Bölümünde; Kızıl Vadi'de yaşanan korku dolu gecenin ardından Mirza, Leyla ve Hüma'yı bulmak için zamanla yarışır. Hüma'nın mahsur kaldığı kuyuda su yükselirken, anne-kızın yeniden kavuşması Mirza'yı da derinden etkiler. Bu olay, üçünün arasındaki bağı güçlendirirken Mirza'nın geçmişe ve Hüma'yla ilgili gerçeklere dair şüphelerini de artırır.

Leyla ve Hüma'yı konağa götüren Mirza, ailesiyle büyük bir hesaplaşmanın ortasında kalır. Vuslat'ın Leyla'ya yönelik gizli tehditleri ve Hüma'nın konakta yaşadığı korku, Leyla'nın yeniden kendisini bir kuşatmanın içinde bulmasına neden olur. Mirza ise yıllar sonra Leyla'yla paylaştığı eski anıların etkisiyle geçmişte bıraktığını sandığı duygularla yüzleşmeye başlar.

Öte yandan Ahu ve Yağız'ın hayatlarını değiştirecek zorlu ameliyatı yaklaşırken, Mihre ve Yaman arasındaki yakınlaşma Ceren'in kıskançlığını körükler. Miray ve Akif arasındaki hesaplaşma ise yeni bir gerilimin kapısını aralar.Mirza'nın Leyla ve Hüma'ya yapılan saldırının arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için yaptığı araştırma nasıl sonuçlanacak, büyük merak konusudur.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Sevdan Bir Ateş 5. Bölüm Fragmanı İzle: “Ben miyim senin baban?”
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