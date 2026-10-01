Sevdan Bir Ateş 5. Bölüm Fragmanı İzle: “Ben miyim senin baban?”

Sevdan Bir Ateş, 5. yeni bölüm fragmanıyla Kapadokya'daki büyük sırrın perdesini aralamaya hazırlanıyor. Leyla'nın kızından koparılma korkusu ve Mirza'nın şüphelerinin somut adımlara dönüşmesi, Kozaklı ailesinde kartların yeniden dağıtılmasına neden oluyor.
Show TV ekranlarında her hafta çarşamba günleri yayımlanmaya başlayan dizinin yeni bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/sevdan-bir-ates-sezon-1-bolum-4-izle/135117
Show TV ile takip edilen Sevdan Bir Ateş yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWiuRXZX8IA
Sevdan Bir Ateş'in 4. Bölümünde; Kızıl Vadi'de yaşanan korku dolu gecenin ardından Mirza, Leyla ve Hüma'yı bulmak için zamanla yarışır. Hüma'nın mahsur kaldığı kuyuda su yükselirken, anne-kızın yeniden kavuşması Mirza'yı da derinden etkiler. Bu olay, üçünün arasındaki bağı güçlendirirken Mirza'nın geçmişe ve Hüma'yla ilgili gerçeklere dair şüphelerini de artırır.
Leyla ve Hüma'yı konağa götüren Mirza, ailesiyle büyük bir hesaplaşmanın ortasında kalır. Vuslat'ın Leyla'ya yönelik gizli tehditleri ve Hüma'nın konakta yaşadığı korku, Leyla'nın yeniden kendisini bir kuşatmanın içinde bulmasına neden olur. Mirza ise yıllar sonra Leyla'yla paylaştığı eski anıların etkisiyle geçmişte bıraktığını sandığı duygularla yüzleşmeye başlar.
Öte yandan Ahu ve Yağız'ın hayatlarını değiştirecek zorlu ameliyatı yaklaşırken, Mihre ve Yaman arasındaki yakınlaşma Ceren'in kıskançlığını körükler. Miray ve Akif arasındaki hesaplaşma ise yeni bir gerilimin kapısını aralar.Mirza'nın Leyla ve Hüma'ya yapılan saldırının arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için yaptığı araştırma nasıl sonuçlanacak, büyük merak konusudur.