Sevdan Bir Ateş 5. Bölüm Fragmanı İzle: “Ben miyim senin baban?”

Öte yandan Ahu ve Yağız'ın hayatlarını değiştirecek zorlu ameliyatı yaklaşırken, Mihre ve Yaman arasındaki yakınlaşma Ceren'in kıskançlığını körükler. Miray ve Akif arasındaki hesaplaşma ise yeni bir gerilimin kapısını aralar.Mirza'nın Leyla ve Hüma'ya yapılan saldırının arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için yaptığı araştırma nasıl sonuçlanacak, büyük merak konusudur.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör