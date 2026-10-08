Sevdan Bir Ateş 5.bölüm izle: Show TV ile Sevdan Bir Ateş son bölümü yayınlandı!

Sevdan Bir Ateş'in 5. bölümü Show TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Mirza ve Leyla'nın geçmişten taşıdığı meseleler yeni bölümde yeniden gündeme gelirken, ikilinin hayatındaki gelişmeler hikâyenin yönünü değiştirdi. Dizinin son bölümünü takip etmek isteyenler Sevdan Bir Ateş son bölüm izle aramasıyla yayın bilgilerini araştırıyor.
Mirza ve Leyla'nın yıllar sonra yeniden kesişen hayatlarını konu alan Sevdan Bir Ateş 5.bölümüyle yayınlandı. Diziye dair bölümlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
Mirza'nın Hüma'nın kendi kızı olabileceğinden şüphelenmesi, Leyla ile kızının arasına büyük bir duvar örer. DNA testi için düğmeye basan Mirza, Leyla'dan kızını alarak ona kaybedecek bir şey bırakmaz. Leyla'nın bu şekilde konuşacağını, gerçeği söyleyeceğini düşünen Mirza, Leyla'dan gerçeği duymak için çabalar. Üstelik Hüma'nın resmi kayıtlarda "Hüma Kozaklı" olarak görünmesi, Leyla'nın kızına kavuşmasının önündeki en büyük engel olur.
Hüma'yı kaybetme korkusuyla harekete geçen Leyla, Kozaklı Konağı'nda verdiği mücadelede beklemediği engellerle karşılaşır, Vuslat Leyla'yı nezarete attırır.
Öte yandan DNA testinin sonucunu değiştirmek için Destan ve Macide'nin yaptığı planın başarılı olup olmayacağı ise büyük merak konusudur.. Diğer taraftan Vuslat, Leyla'yı hayatlarından tamamen uzaklaştırmak için Hüma'yı Halep'e gönderme kararı alır. Kızını bir kez daha kaybetme ihtimaliyle köşeye sıkışan Leyla için artık geri dönüşü olmayan bir karar verme zamanı gelmiştir.
Sabaha karşı konağa gizlice giren Leyla, kızını alıp gitmeye karar verir. Ancak bu kaçış, Leyla ile Mirza'yı bir kez daha karşı karşıya getirecektir. Silahların çekildiği, geçmişin ve bugünün hesaplarının aynı anda açıldığı gecede yaşananlar, yalnızca Mirza'nın değil, Leyla'nın da hayatını değiştirecektir.