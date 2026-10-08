Haberler Yaşam Haberleri Sevdan Bir Ateş 5.bölüm izle: Show TV ile Sevdan Bir Ateş son bölümü yayınlandı!
Giriş Tarihi: 8.10.2026 00:25

Sevdan Bir Ateş 5.bölüm izle: Show TV ile Sevdan Bir Ateş son bölümü yayınlandı!

Sevdan Bir Ateş'in 5. bölümü Show TV ekranlarında yayınlandı. Mirza ve Leyla'nın geçmişten gelen hesaplaşmaları yeni bölümde farklı gelişmeleri beraberinde getirirken, ortaya çıkan sırlar hikâyenin seyrini değiştirdi. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler, Sevdan Bir Ateş son bölüm izle aramasıyla yayın detaylarını takip ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sevdan Bir Ateş 5.bölüm izle: Show TV ile Sevdan Bir Ateş son bölümü yayınlandı!
  • ABONE OL

Sevdan Bir Ateş'in 5. bölümü Show TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Mirza ve Leyla'nın geçmişten taşıdığı meseleler yeni bölümde yeniden gündeme gelirken, ikilinin hayatındaki gelişmeler hikâyenin yönünü değiştirdi. Dizinin son bölümünü takip etmek isteyenler Sevdan Bir Ateş son bölüm izle aramasıyla yayın bilgilerini araştırıyor.

SEVDAN BİR ATEŞ 5.BÖLÜM İZLE!

Mirza ve Leyla'nın yıllar sonra yeniden kesişen hayatlarını konu alan Sevdan Bir Ateş 5.bölümüyle yayınlandı. Diziye dair bölümlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sevdan-bir-ates/3087

SON BÖLÜM ÖZETİ

Mirza'nın Hüma'nın kendi kızı olabileceğinden şüphelenmesi, Leyla ile kızının arasına büyük bir duvar örer. DNA testi için düğmeye basan Mirza, Leyla'dan kızını alarak ona kaybedecek bir şey bırakmaz. Leyla'nın bu şekilde konuşacağını, gerçeği söyleyeceğini düşünen Mirza, Leyla'dan gerçeği duymak için çabalar. Üstelik Hüma'nın resmi kayıtlarda "Hüma Kozaklı" olarak görünmesi, Leyla'nın kızına kavuşmasının önündeki en büyük engel olur.
Hüma'yı kaybetme korkusuyla harekete geçen Leyla, Kozaklı Konağı'nda verdiği mücadelede beklemediği engellerle karşılaşır, Vuslat Leyla'yı nezarete attırır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.


Öte yandan DNA testinin sonucunu değiştirmek için Destan ve Macide'nin yaptığı planın başarılı olup olmayacağı ise büyük merak konusudur.. Diğer taraftan Vuslat, Leyla'yı hayatlarından tamamen uzaklaştırmak için Hüma'yı Halep'e gönderme kararı alır. Kızını bir kez daha kaybetme ihtimaliyle köşeye sıkışan Leyla için artık geri dönüşü olmayan bir karar verme zamanı gelmiştir.
Sabaha karşı konağa gizlice giren Leyla, kızını alıp gitmeye karar verir. Ancak bu kaçış, Leyla ile Mirza'yı bir kez daha karşı karşıya getirecektir. Silahların çekildiği, geçmişin ve bugünün hesaplarının aynı anda açıldığı gecede yaşananlar, yalnızca Mirza'nın değil, Leyla'nın da hayatını değiştirecektir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevdan Bir Ateş 5.bölüm izle: Show TV ile Sevdan Bir Ateş son bölümü yayınlandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA