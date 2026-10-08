Sevdan Bir Ateş 5.bölüm izle: Show TV ile Sevdan Bir Ateş son bölümü yayınlandı!



Öte yandan DNA testinin sonucunu değiştirmek için Destan ve Macide'nin yaptığı planın başarılı olup olmayacağı ise büyük merak konusudur.. Diğer taraftan Vuslat, Leyla'yı hayatlarından tamamen uzaklaştırmak için Hüma'yı Halep'e gönderme kararı alır. Kızını bir kez daha kaybetme ihtimaliyle köşeye sıkışan Leyla için artık geri dönüşü olmayan bir karar verme zamanı gelmiştir.

Sabaha karşı konağa gizlice giren Leyla, kızını alıp gitmeye karar verir. Ancak bu kaçış, Leyla ile Mirza'yı bir kez daha karşı karşıya getirecektir. Silahların çekildiği, geçmişin ve bugünün hesaplarının aynı anda açıldığı gecede yaşananlar, yalnızca Mirza'nın değil, Leyla'nın da hayatını değiştirecektir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör