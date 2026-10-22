Sevdan Bir Ateş 7. bölüm izle! Show TV ile Sevdan Bir Ateş son bölüm izleme bağlantısı

SEVDAN BİR ATEŞ'İN 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Geçmişin karanlık izleriyle yüzleşmek zorunda kalan Leyla, kendisini hiç beklemediği bir çıkmazın içinde bulur. Hüma'nın geçmişte kendilerini konaktan gönderen kişiye dair işaretleri, Mirza'nın annesiyle ilgili büyük bir şüpheye düşmesine sebep olur. Ancak yıllardır tanıdığı annesinin böylesine büyük bir kötülüğün parçası olabileceğine inanmakta zorlanır.