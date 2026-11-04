Sevdan Bir Ateş 9. bölüm izle: Show TV ile Sevdan Bir Ateş yeni bölüm izleme ekranı

Show TV'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan yapımı Sevdan Bir Ateş, bu hafta heyecan dolu 9. bölümüyle yayına giriyor. Yayın öncesinde hikayede yaşanacak kırılma noktalarını öğrenmek isteyen takipçiler, arama motorlarında canlı izle ve full bölüm detaylarını sorguluyor. Sevdan Bir Ateş 9. bölüm özeti bu noktada araştırılıyor.
Show TV ile takip edilen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz:
www.showtv.com.tr/canli-yayin
Leyla'nın sonunda anlatacağı gerçekler, Mirza'nın bugüne kadar inandığı her şeyi altüst edecek ve onu hayatının en ağır yüzleşmesine sürükleyecektir.
Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mirza, ondan yıllarca mahrum bırakıldığı için Leyla'yı affedemez. Leyla ise geçmişte kendisine inanmayan Mirza'ya karşı boşanma kararından vazgeçmez.
Mirza, Hüma'nın kızı olduğunu artık herkese ilan eder; kurban kestirip hayırlar yaparak yıllardır özlemini çektiği babalığın sevincini yaşar. Ancak bu mutluluğun yanında büyük bir öfke de vardır. İlk DNA testinin değiştirildiğini anlayan Mirza, bunun hesabını sormak için Vuslat, Destan ve Macide'nin karşısına dikilir. Mirza'nın gerçeği kimin sakladığını bulmaya kararlı olması konakta korku yaratırken, Hüma'nın kayboluşu başta Mirza ve Leyla olmak üzere herkes için büyük bir endişeye neden olur.
Öte yandan Tespihçi ile Faysal'ın yollarının kesişmesi, Mirza'yı hiç beklemediği bir gerçeğin izine sürükler. Hüma'nın bebeğinde saklanan anahtar sayesinde gizemli bir kutuya ulaşan Mirza, içinden Leyla'nın yıllardır korktuğu silahı çıkarır. Silahı Leyla'nın önüne koyduğunda artık suskunluğun sonuna gelinmiştir. Leyla'nın sonunda anlatacağı gerçekler, Mirza'nın bugüne kadar inandığı her şeyi altüst edecek ve onu hayatının en ağır yüzleşmesine sürükleyecektir.