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Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:25

Sevdan Bir Ateş bu akşam var mı? Gözler 4 Kasım Show TV yayın akışında! Sevdan Bir Ateş yeni bölüm ne zaman?

4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı merak konusu oldu. Show TV izleyicileri, Sevdan Bir Ateş dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmek için kanalın güncel yayın akışına yöneldi. Dizinin takipçileri, yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı.

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Sevdan Bir Ateş bu akşam var mı? Gözler 4 Kasım Show TV yayın akışında! Sevdan Bir Ateş yeni bölüm ne zaman?
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Sevdan Bir Ateş'in yeni bölüm tarihi ve yayın saati gündemdeki yerini korurken, Show TV'nin 4 Kasım 2026 tarihli yayın programı da belli oldu. Kanalın akşam kuşağında yer alan yapımın yayın durumu ve yeni bölüm ayrıntıları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

SEVDAN BİR ATEŞ BU AKŞAM VAR MI?

4 Kasım 2026 Çarşamba günü Show TV yayın akışında Sevdan Bir Ateş saat 20.00'de yer alıyor. Dizinin 9. bölümünün yayınlanması bekleniyor. Show TV'nin resmi internet sitesinde de 9. bölüm fragmanı ve bölüm ön izlemesi yayımlandı.

Şu an için dizinin ertelendiğine ilişkin doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

SEVDAN BİR ATEŞ 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin yayımladığı 9. bölüm fragmanında Mirza ve Leyla cephesinde gerilim artıyor. Mirza'nın Hüma'nın kendi kızı olduğunu açıklamasıyla başlayan gelişmeler, küçük kızın kaybolmasıyla daha da karmaşık bir hâl alıyor.

Vuslat'ın Hüma'ya söylediği sözler küçük kızın konaktan kaçmasına neden olurken Mirza, kızını yalnız bırakmamaya çalışıyor. Leyla ise geçmişin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Yeni bölümde Mirza ve Leyla arasında yaşanacak gelişmelerin hikâyenin seyrini değiştirmesi bekleniyor.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül ve İsmail Hakkı bulunuyor.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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