Sevdan Bir Ateş bu akşam var mı? Gözler 4 Kasım Show TV yayın akışında! Sevdan Bir Ateş yeni bölüm ne zaman?

Sevdan Bir Ateş'in yeni bölüm tarihi ve yayın saati gündemdeki yerini korurken, Show TV'nin 4 Kasım 2026 tarihli yayın programı da belli oldu. Kanalın akşam kuşağında yer alan yapımın yayın durumu ve yeni bölüm ayrıntıları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

SEVDAN BİR ATEŞ BU AKŞAM VAR MI?

4 Kasım 2026 Çarşamba günü Show TV yayın akışında Sevdan Bir Ateş saat 20.00'de yer alıyor. Dizinin 9. bölümünün yayınlanması bekleniyor. Show TV'nin resmi internet sitesinde de 9. bölüm fragmanı ve bölüm ön izlemesi yayımlandı.

Şu an için dizinin ertelendiğine ilişkin doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.