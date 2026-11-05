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Giriş Tarihi: 05.11.2026 19:42

Sevdiğim Sensin 23. bölüm izle: Star TV ile Sevdiğim Sensin izle - 5 Kasım 2026

Sevdiğim Sensin 23. bölüm izleme ekranı başında yerler alındı. Dicle’nin aldığı kritik karar ve Erkan’ın telafi çabalarının damga vurduğu yeni bölümde yaşanan tüm gelişmeleri takip etmek isteyen dizi tutkunları son bölüm izleme linkini araştırıyor.

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Sevdiğim Sensin 23. bölüm izle: Star TV ile Sevdiğim Sensin izle - 5 Kasım 2026
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Star TV ekranlarında 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı yayına giren Sevdiğim Sensin'in 23. bölümünde olayların seyri değişiyor. Dicle ve Erkan arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşınırken, geçmişten gelen sırlar karakterlerin geleceğini doğrudan etkiliyor.

SEVDİĞİM SENSİN 23. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümü için canlı yayına aşağıdaki link ile ulaşabilirsiniz:

www.startv.com.tr/canli-yayin

SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Dicle'nin kaçırılması karşısında, aracının lastikleri kurşunlandığı için çaresiz kalan Erkan'ın tek umudu, Ali'nin külüstürüyle Dicle'nin izini sürmektir. Ali'nin bölgeyi iyi tanıması, Dicle'ye ulaşabilmeleri için en büyük avantajları olur. Kaçırıldığı kişilerce kendisini bekleyen tehlikeyi sezen Dicle ise kurtulmak için kendi yolunu bulmaya çalışır. Nihayet kaçmayı başarsa da kendisini kaçıranların yüzlerini maskeleri nedeniyle görememiştir. Ancak kaçarken bıraktığı bir iz, onlardan birini tanımasını sağlayacaktır.

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Dicle'nin kaçırılması ve bu olayın ardındaki neden, Erkan'la ilişkisinde büyük bir krize yol açar. Erkan'ın Dicle'nin yeni hayatıyla ilgili sarf ettiği bir söz, Dicle'yi derinden yaralar. Yaşananları uzun uzun düşünen Dicle, sonunda ikisinin de iyiliği için çok zor bir karar almaya ve bunu hayata geçirmeye kalkışır.

Öte yandan Derya, hafızasında kaybolan anılara dair bölük pörçük parçalar hatırlamaya başlar. Ancak bu parçaları bir araya getirip anlamlandırmakta zorlanır. Derya'nın yaşadığı bu değişimin farkında olan Ali ise kimliğini açığa çıkarmadan ona yardımcı olmaya çalışır.

Dicle'nin kalbini kırdığını anlayan Erkan, hatasını telafi etmek ve onun güvenini yeniden kazanmak için kendisine hiç uygun olmayan bir hayatın içine kararlılıkla adım atar. Ancak Dicle'yi aldığı karardan vazgeçirecek olan şey, şüphelenmeye başladığı bambaşka bir durumdur.

Erkan ve Dicle için umutlar yeniden yeşermeye başlarken, geçmişte yaşanan büyük bir olayın gün yüzüne çıkması, ikilinin mutlu bir aile olma hayallerinin üzerine kara bulutlar çöktürür.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Sevdiğim Sensin 23. bölüm izle: Star TV ile Sevdiğim Sensin izle - 5 Kasım 2026
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