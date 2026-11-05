Sevdiğim Sensin 23. bölüm izle: Star TV ile Sevdiğim Sensin izle - 5 Kasım 2026

Dicle'nin kaçırılması ve bu olayın ardındaki neden, Erkan'la ilişkisinde büyük bir krize yol açar. Erkan'ın Dicle'nin yeni hayatıyla ilgili sarf ettiği bir söz, Dicle'yi derinden yaralar. Yaşananları uzun uzun düşünen Dicle, sonunda ikisinin de iyiliği için çok zor bir karar almaya ve bunu hayata geçirmeye kalkışır.

Öte yandan Derya, hafızasında kaybolan anılara dair bölük pörçük parçalar hatırlamaya başlar. Ancak bu parçaları bir araya getirip anlamlandırmakta zorlanır. Derya'nın yaşadığı bu değişimin farkında olan Ali ise kimliğini açığa çıkarmadan ona yardımcı olmaya çalışır.