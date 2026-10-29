Sevdiğim Sensin bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman? 29 Ekim Star TV yayın akışı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamında televizyon başına geçmeye hazırlanan Sevdiğim Sensin izleyicileri, dizinin yayın programındaki son durumu takip ediyor. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerinde yer aldığı yapımın 23. bölümü için gözler Star TV'nin yayın akışına çevrildi. Sevdiğim Sensin'in bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.
Sevdiğim Sensin'in 23. bölümünün 29 Ekim Perşembe akşamı yayınlanması planlanıyordu. Ancak yayın saatine kısa süre kala yapılan değişiklikle dizinin yeni bölümü programdan çıkarıldı. Güncel haberlerde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayın akışının değiştiği ve bu akşam yeni bölüm yerine tekrar bölümünün ekrana geleceği bildirildi.
Sevdiğim Sensin dizisinin 23. bölümünün 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı Star TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Böylece yeni bölümü bu akşam izlemeyi bekleyen seyirciler, dizinin bir sonraki haftaki yayınını takip edecek. Yayın tarihinde yeni bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek için Star TV'nin güncel yayın akışının kontrol edilmesi gerekiyor.
07:00 - Aramızda Kalsın
08:30 - Cansu Canan ile Bugün
10:00 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer Özel
13:45 - Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 - Star Haber
20:00 - Sevdiğim Sensin/Tekrar Bölüm
00:15 - Yerli Dizi Tekrarı
Dicle'nin kaçırılması karşısında, aracının lastikleri kurşunlandığı için çaresiz kalan Erkan'ın tek umudu, Ali'nin külüstürüyle Dicle'nin izini sürmektir. Ali'nin bölgeyi iyi tanıması, Dicle'ye ulaşabilmeleri için en büyük avantajları olur. Kaçırıldığı kişilerce kendisini bekleyen tehlikeyi sezen Dicle ise kurtulmak için kendi yolunu bulmaya çalışır. Nihayet kaçmayı başarsa da kendisini kaçıranların yüzlerini maskeleri nedeniyle görememiştir. Ancak kaçarken bıraktığı bir iz, onlardan birini tanımasını sağlayacaktır.
Dicle'nin kaçırılması ve bu olayın ardındaki neden, Erkan'la ilişkisinde büyük bir krize yol açar. Erkan'ın Dicle'nin yeni hayatıyla ilgili sarf ettiği bir söz, Dicle'yi derinden yaralar. Yaşananları uzun uzun düşünen Dicle, sonunda ikisinin de iyiliği için çok zor bir karar almaya ve bunu hayata geçirmeye kalkışır.
Öte yandan Derya, hafızasında kaybolan anılara dair bölük pörçük parçalar hatırlamaya başlar. Ancak bu parçaları bir araya getirip anlamlandırmakta zorlanır. Derya'nın yaşadığı bu değişimin farkında olan Ali ise kimliğini açığa çıkarmadan ona yardımcı olmaya çalışır.
Dicle'nin kalbini kırdığını anlayan Erkan, hatasını telafi etmek ve onun güvenini yeniden kazanmak için kendisine hiç uygun olmayan bir hayatın içine kararlılıkla adım atar. Ancak Dicle'yi aldığı karardan vazgeçirecek olan şey, şüphelenmeye başladığı bambaşka bir durumdur.
Erkan ve Dicle için umutlar yeniden yeşermeye başlarken, geçmişte yaşanan büyük bir olayın gün yüzüne çıkması, ikilinin mutlu bir aile olma hayallerinin üzerine kara bulutlar çöktürür.