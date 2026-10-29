Sevdiğim Sensin bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman? 29 Ekim Star TV yayın akışı

Dicle'nin kalbini kırdığını anlayan Erkan, hatasını telafi etmek ve onun güvenini yeniden kazanmak için kendisine hiç uygun olmayan bir hayatın içine kararlılıkla adım atar. Ancak Dicle'yi aldığı karardan vazgeçirecek olan şey, şüphelenmeye başladığı bambaşka bir durumdur.

Erkan ve Dicle için umutlar yeniden yeşermeye başlarken, geçmişte yaşanan büyük bir olayın gün yüzüne çıkması, ikilinin mutlu bir aile olma hayallerinin üzerine kara bulutlar çöktürür.