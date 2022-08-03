Seversin 10. yeni bölüm izle! Kanal D ile Seversin yeni ve son bölüm kesintisiz TEK PARÇA izle!

Bir anda gözler Tolga'ya çevrilir çünkü kısa süre önce verdiği bir röportajda Tolga çekimlerde sahnelerin yüzde seksenini doğaçladığından bahsetmiştir. Bahri Tolga ve Asya'yı Sefa Oran'ı ikna etmesi için görevlendirir.

Kahramanlarımız Sefa Oran'la konuştuklarında meselenin altında yatan asıl sebebin kötü sonla biten bir aşk hikayesi olduğunu anlarlar. Asya ve Tolga bir yandan kendi iç dünyalarında aşkı sorgularken bir yandan da Sefa Oran'ı aşkına kavuşturup Aşk Girdabı dizisinin geleceğini kurtarabilecekler midir?