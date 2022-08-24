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Giriş Tarihi: 24.8.2022 19:51

Seversin 13. bölüm FULL izle! Kanal D ile Seversin son bölüm TEK PARÇA kesintisiz izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisi 13. bölümü ile bu akşam izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Romantik komedi türündeki dizide bu hafta; Tolga ve Asya sahte nişanı bitirmek için yollar arıyor. Başrollerinde İlayda Alişan ile Burak Yörük’ün yer aldığı dizinin bu akşamki bölümünü internet aracılığı ile takip etmek isteyen seyirciler ise Seversin son bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. İşte Kanal D canlı yayını ile Seversin 13. bölüm izle ekranı...

Seversin 13. bölüm FULL izle! Kanal D ile Seversin son bölüm TEK PARÇA kesintisiz izle!

Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Seversin, bu akşam 13. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin sıkı takipçileri ise Kanal D canlı yayını ile Seversin son bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören diziyi yayın akışı saatinde izleyemeyecek olanlar için Seversin 13. Bölüm izle ekranı haberimizde! İlayda Alişan ile Burak Yörük'ü buluşturan dizinin 13. yeni bölümünde, Asya ve Tolga, sahte nişanı bitirmek için radikal bir karar alıyor. Peki, bu akşamki bölümde neler olacak? İşte Kanal D canlı yayını ile Seversin 13. bölüm izle ekranı ve özeti…

SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE

https://www.kanald.com.tr/seversin/bolumler/seversin-son-bolum

SEVERSİN 13. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün rol aldığı Seversin yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin bu bölümüne konuk oyuncu olarak katılan Yavuz Seçkin ünlü bir talk show sunucusuna hayat verecek.

Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği Seversin dizisinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya, Tolga'nın bir şeyler çevirdiğinden emindir. Kadir ve Nesrin'le yaptığı takibin sonucunda endişesinin gereksiz olduğunu gözleriyle görür. Ancak bu olay Tolga'da bir iç hesaplaşmaya yol açar.

Asya Tolga'ya güven sorununu aştığını açıklamak üzereyken Tolga ara vermenin iyi olacağını söyler. Tolga telefondaki mesaj konusunda kabahatsiz olsa bile, Asya'nın şüpheci davranmasına da geçmiş hayatı yüzünden hak vermektedir.

Tolga ve Asya, Tolga'nın daha önceden çektirmiş olduğu sahte aldatma fotoğraflarını yaymaya karar verirler. Böylece işe zarar vermeden sahte nişanı bitirebileceklerdir.

Ama bunu uygulamak ikisine de zor gelir; İkisi de çeşitli bahanelerle ayrılığı geciktirmeye çalışırlar. Hal böyleyken Asya'nın liseden bir arkadaşı hayatlarına girecek ve olayların akışının değişmesine sebep olacaktır.

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Seversin 13. bölüm FULL izle! Kanal D ile Seversin son bölüm TEK PARÇA kesintisiz izle!
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