Seversin 13. bölüm FULL izle! Kanal D ile Seversin son bölüm TEK PARÇA kesintisiz izle!

Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Seversin, bu akşam 13. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin sıkı takipçileri ise Kanal D canlı yayını ile Seversin son bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören diziyi yayın akışı saatinde izleyemeyecek olanlar için Seversin 13. Bölüm izle ekranı haberimizde! İlayda Alişan ile Burak Yörük'ü buluşturan dizinin 13. yeni bölümünde, Asya ve Tolga, sahte nişanı bitirmek için radikal bir karar alıyor. Peki, bu akşamki bölümde neler olacak? İşte Kanal D canlı yayını ile Seversin 13. bölüm izle ekranı ve özeti…
https://www.kanald.com.tr/seversin/bolumler/seversin-son-bolum
Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği Seversin dizisinin yeni bölümünün konusu şöyle;
Asya, Tolga'nın bir şeyler çevirdiğinden emindir. Kadir ve Nesrin'le yaptığı takibin sonucunda endişesinin gereksiz olduğunu gözleriyle görür. Ancak bu olay Tolga'da bir iç hesaplaşmaya yol açar.
Asya Tolga'ya güven sorununu aştığını açıklamak üzereyken Tolga ara vermenin iyi olacağını söyler. Tolga telefondaki mesaj konusunda kabahatsiz olsa bile, Asya'nın şüpheci davranmasına da geçmiş hayatı yüzünden hak vermektedir.
Tolga ve Asya, Tolga'nın daha önceden çektirmiş olduğu sahte aldatma fotoğraflarını yaymaya karar verirler. Böylece işe zarar vermeden sahte nişanı bitirebileceklerdir.