Sevgi çocuğunun gözleri önünde katledilmişti! Caninin cezası belli oldu

Bursa'da kamuoyunda büyük yankı uyandıran Sevgi Yandık cinayetine ilişkin yargılama süreci kararla sonuçlandı. Genç kadının öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, herhangi bir takdiri indirim uygulamadı. Böylece Sevgi Yandık cinayetinde ailenin ve davayı takip eden kadın hakları savunucularının beklediği karar açıklandı. Davayı, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına Avukat Nazlı Ceren Şendoğan takip etti. Duruşmalarda Yandık ailesinin adalet arayışına hukuki destek veren Şendoğan, dava sürecinde ailenin avukatlığını üstlendi.