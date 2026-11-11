Sevgi gösterisi değil, bildiğiniz emir! Kediler miyavlarkan aslında size ne söylüyorlar?

Kedilerin bu çözümsüz problem karşısında verdikleri tepkiler, odada onlara yardım edebilecek bir insanın olup olmamasına göre devasa bir farklılık gösterdi. Odada kendileriyle ilgilenen bir insan varken tam 86 kez miyavlayan kediler, odada tamamen yalnız bırakıldıklarında sadece 20 kez ses çıkardı. İstatistiksel analizler, kedilerin sorun anında ortamda bir insan olduğunda miyavlama ihtimallerinin tam 16 kat daha yüksek olduğunu kanıtladı.