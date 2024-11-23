Sevgililer çekiçle öldürülmüş

Niğde'nınBor ilçesinde haber alınamayan ve 2 gün sonra kiraladıkları dairede cesetleri bulunan oto tamircisi Ramazan Özkan (40) ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın'ın (48) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Özkan'ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın'ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi. Elleri ve ayakları bağlı olan Yalçın ile Özkan'ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğünü belirtildi. Ramazan Özkan'ın cenazesi Bor ilçesinde toprağa verilirken cinayetle ilgili Hüsniye Yalçın'ın kocası şüpheli olarak gözaltına alındı.