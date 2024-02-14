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Giriş Tarihi: 15.2.2024

Sevgililer Günü’nde aşk başkadır

14 Şubat Sevgililer Günü’nde çiftler tatlı bir heyecan yaşadı. Çiçek satışları zirve yaparken evlendirme dairelerinde de yoğunluk vardı

Sevgililer Günü’nde aşk başkadır
14 Şubat Sevgililer Günü tatlı bir heyecanla geçti. Çiftler birbirlerine sevgilerini ifade eden hediyeler aldı. Böylesine anlamlı bir günde nikâh masasına oturmak isteyen sevgililer evlendirme dairelerinde yoğunluk oluşturdu. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı. Seyyar tezgâhlarda karanfil, mağazalarda ise kırmızı gül rağbet gördü.




Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler ise 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikâh masasına oturmak için evlendirme dairelerine akın etti. 14 Şubat'ta hayatlarını birleştirmek ve dünyaevine adım atmak isteyen sevgililer, aylar öncesinden nikâh dairelerinden randevu aldı. Hayatlarını, sevginin evrensel gününde birleştirmek isteyen çiftler büyük bir heyecan eşliğinde evlendirme dairelerine koştu. Yalova, Mersin, İstanbul ve daha birçok ilde evlendirme dairelerinde olağandan daha fazla yoğunluk oluştu. Nikâh memurları çiftlerin hem nikâhlarını kıydı hem de tatlı telaşlarına şahit oldu.
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Sevgililer Günü’nde aşk başkadır
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