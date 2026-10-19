Sevgililerin kavgası cinayetle bitti

Eskişehir
'in, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Sevdik Sokak'ta iddiaya göre, Osman Koçak ile birlikte yaşayan sevgilisi Ş.E. ile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Osman Koçak göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Koçak'ın sevgilisinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Osman Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Koçak'ın kendi kendini bıçakladığını öne süren sevgilisi Ş.E. arbedede oluşan parmağındaki kesik nedeniyle hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen Ş.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Osman Koçak'ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.