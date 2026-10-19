Haberler Yaşam Haberleri Sevgililerin kavgası cinayetle bitti
Giriş Tarihi: 19.10.2026

Sevgililerin kavgası cinayetle bitti

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sevgililerin kavgası cinayetle bitti
  • ABONE OL
Eskişehir'in, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Sevdik Sokak'ta iddiaya göre, Osman Koçak ile birlikte yaşayan sevgilisi Ş.E. ile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Osman Koçak göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Koçak'ın sevgilisinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Osman Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Koçak'ın kendi kendini bıçakladığını öne süren sevgilisi Ş.E. arbedede oluşan parmağındaki kesik nedeniyle hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen Ş.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Osman Koçak'ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

#ESKİŞEHİR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgililerin kavgası cinayetle bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA