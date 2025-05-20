Sevgilimin eşini birlikte öldürdük

Mersin'in Mezitli ilçesinde Özlem Özdemir, önceki evliliğinden olan oğlunun iş arkadaşı Burak Mumcu ile yasak bir ilişki yaşamaya başladı. Özdemir, hem eşi Nevzat Özdemir hem de sevgilisi Mumcu ile aynı evi paylaşarak Mumcu'yu komşularına "Aliş" adıyla oğlum olarak tanıttı. 27 Kasım 2020 tarihinde, gece alkol aldıktan sonra aralarında çıkan tartışma sonucu, sarhoş haldeki eşi Nevzat Özdemir uyuyakaldı. Bu sırada Özlem Özdemir, sevgilisi Mumcu'ya, "Bunu boğup öldürelim" diyerek cinayet planını başlattı. Özlem Özdemir, eşinin yüzüne yastık bastırarak onu öldürdü, Burak Mumcu ise eşinin hareket etmesini engelledi. Yaklaşık 25 dakika sonra Nevzat Özdemir hayatını kaybetti. İlk etapta olayı gizlemeyi başaran ikiliden Özlem Özdemir, oğluna babasının kalp krizinden öldüğünü söyledi. Ancak ilişki sona erdikten sonra vicdan azabı çeken Burak Mumcu, 15 Şubat 2021'de polise giderek cinayeti itiraf etti ve olayla ilgili ses kayıtlarını polise teslim etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Özlem Özdemir hakkında "yakın akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla, Burak Mumcu hakkında ise "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme, Özlem Özdemir'i ve Burak Mumcu'yu suçlu bularak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar, sanıkların temyiz başvurusu sonrası Yargıtay tarafından onaylandı. Yargıtay, dosyadaki delillerin yeterli olduğu ve adil yargılanma hakkının ihlal edilmediği yönünde karar verdi.