Adana’da kayınpeder ile 2 damadını katletmişti! Savunması pes dedirtti: Sevgilimi taciz ettiler!

Adana'da önceki akşam medikal firmasında stajyer olan 17 yaşındaki sevgilisi A.A'nın taciz edildiğini iddia ederek Fuat Kalaycık (64) ile damatları Oğuzhan Söylemezler (28) ile Özgür Ozan Ekinci'yi (43) öldürdükten sonra yakalanan Talat Ateş'in (20) ifadesinde, "Sevgilim A.A. bana iş yerinde Fuat Kalaycık'ın kendisine elle tacizde bulunduğunu söyledi. Eve gittim ruhsatsız tabancalarımı aldım ve iki arkadaşımla işyerine geldim. Hızlı bir şekilde içire girip sandalyede oturan Fuat'ı vurdum. Arkadaşlarımdan biri beni dışarı çıkarmaya çalıştı. Dışarı çıkarıldıktan sonra tekrar içeri girdim ve bu kez iki kişiyi vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

ÇİFTE TABANCA

Olay, önceki akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'ndaki bir medikal ürünler satan iş yerinde meydana geldi. İş yerine çift tabancayla gelen Talat Ateş, içeride önce Fuat Kalaycık'ı vurdu. Daha sonra arkadaşı tarafından çıkarılan Ateş tekrar içeri girerek bu kez Özgür Ozan Ekinci ve Oğuzhan Söylemezler'e kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 3 kişiyi öldüren Talat Ateş, Sarıçam ilçesinde suç aleti tabancalarla birlikte yakalandı. Olay anı işyeri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Zanlı ile birlikte olay yerine geldiği öğrenilen 2 kişi ise aranıyor.

KENDİMİ KAYBETTİM

Emniyetteki ifadesinde özel bir okulda biyomedikal okuyan sevgilisi A.A.'ya Fuat Kalaycık tarafından taciz edildiği için cinayeti işlediğini ileri süren ve 2 suç kaydı bulunan katil zanlısının, "Sevgilimi işyerinden çıkışta aldım. Morali bozuktu. Ne olduğunu sordum. Kendisine Fuat Kalaycık'ın taciz ettiğini söyledi. Bu durumu hazmedemedim.

Önce eve gittim iki ruhsatsız tabancamı aldıktan sonra yanımda iki arkadaşımla birlikte işyerine geldim. O an kendimi kaybettim ve hızlı bir şekilde içeri girerek sandalyede oturan Fuat'a ateş ettim.

Arkadaşımın biri beni dışarı çıkardı ancak o sinirle tekrar içeriye girdim ve iki kişiye ardı ardına tabancayla ateş ettim. Üç kişiyi öldürdüğüm için pişmanım" dediği öğrenildi.