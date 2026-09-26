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Giriş Tarihi: 26.09.2026 11:24

Şişli'de esrarengiz olay: Sevgilisinden ayrılan genç evinde ölü bulundu

İstanbul Şişli’de bir hafta önce sevgilisinden ayrıldığı belirtilen 25 yaşındaki Yağız Bilik ev arkadaşı tarafından yatağında ölü bulundu. Polisin ifadesine başvurduğu ev arkadaşı Hamza Berk Ö., Yağız Bilik’in sabaha karşı eve alkollü geldiğini ve yaklaşık bir hafta önce sevgilisinden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Şişli’de esrarengiz olay: Sevgilisinden ayrılan genç evinde ölü bulundu
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Olay, saat 17.00 sıralarında Feriköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ev arkadaşı Yağız Bilik'i yatağında hareketsiz halde gören Hamza Berk Ö. durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde Bilik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR HAFTA ÖNCE SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞ

Polisin ifadesine başvurduğu ev arkadaşı Hamza Berk Ö.; dün gece ters dubleks olan evlerinin üst katında kız arkadaşı D.Ç.P. (23) ile birlikte vakit geçirdiklerini, Yağız Bilik'in saat 04.00 sıralarında eve alkollü şekilde geldiğini, Bilik'in bilinen bir rahatsızlığının bulunmadığını ve yaklaşık bir hafta önce sevgilisinden ayrıldığını belirtti. Bilik'in eski sevgilisiyle yakın arkadaş olduğunu da söyleyen Hamza Berk Ö., bu arkadaşlık nedeniyle Bilik ile arasının bir süredir bozuk olduğunu ifade etti.

CENAZESİ OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Yağız Bilik'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Savcı, evde bulunan Hamza Berk Ö. ile kız arkadaşı D.Ç.P.'nin tanık olarak ifadelerinin alınması istedi.

UYUŞTURUCU BULUNDURMAK SUÇUNDAN KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Yağız Bilik'in 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan 1 emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Polisin şüpheli olarak nitelendirdiği ölüme ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

#İSTANBUL #ŞİŞLİ

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