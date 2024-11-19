Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu

Hasköy semti Keçeci Piri Mahallesi'nde geçtiğimiz 15 Ocak Perşembe günü saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre, Mehmet Eray B., kız arkadaşı Kevser Belinay Ç. ile sokakta yürürken tartışmaya başlamıştı. O sırada yanlarından geçen Mustafa P., tartışan çifte sözlü müdahalede bulunmuş, bunun üzerine Mehmet Eray B., Mustafa P.'ye "sana ne sen ne karışıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

KADININ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Bu sözlere sinirlenen Mustafa P., cebinden çıkarttığı bıçakla Kevser Belinay Ç.'nin arkasından sarılarak boğazına bıçak dayadı. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın, erkek arkadaşı Mehmet Eray B.'ye "beni kurtar" diye bağırdı. Mehmet Eray B., Mustafa P.'ye belinden çıkardığı silahı doğrulttu. Yaşanan arbede sırasında Mustafa P. kaçmaya çalıştı, Mehmet Eray B. ise onu kovalamaya başladı. Mehmet Eray B. Mustafa P.'yi silahla sırtından yaraladı.

KAÇARKEN SIRTINDAN VURULDU

Yaralanan Mustafa P. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa P. ameliyat edildikten sonra sonra taburcu edildi. Öte yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Saldırganı yakalamak için güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Polis ekipleri, onlarca saatlik görüntü izleyerek şüphelinin Mehmet Eray B. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Mehmet Eray B., olaydan aylar sonra Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet Eray B., emniyette ifadesinin alınması sonrasında adli işlemleri de yapılarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.