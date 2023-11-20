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Giriş Tarihi: 21.11.2023

Sevgi’ye kıydı

Tekirdağ’da yaşayan Sevgi Taşkan, bir süre önce boşandığı eskie şi tarafından öldürüldü. Talihsiz kadının cesedini, çiftin çocuğu buldu

Sevgi’ye kıydı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Sevgi Taşkan, önceki akşam evdeki 2 çocuğuna babalarının yanına gideceğini söyleyerek yaklaşık 4 ay önce boşandığı Hüseyin U.'nun evine gitti. Anneleri gece dönmeyince çocuklardan biri merak edip, babalarının evine gitti. İçeri giren çocuk, annesini yerde kanlar içinde yatarken bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekibi, Sevgi Taşkan'ın ensesinden tabanca ile tek kurşunla vurulup hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis, olay yerinde bulunan tabancaya el koyup, evde detaylı inceleme yaptı. Taşkan'ın cansız bedeni otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçtığı belirlenen Hüseyin U.'yu yapılan çalışmayla saklandığı adreste yakalayıp, gözaltına aldı. İnşaatlarda usta olarak çalıştığı belirtilen Hüseyin U. sorgusunda, "Alkollü geldi ve tartışma yaşadık. Bana hakaret edip, darbetti. Yüzümde onun tırnak izleri var" dedi. Hüseyin U.'nun evde bulunan tabanca ile Taşkan'ı ensesinden vurup, kaçtığı belirtildi. DHA

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Sevgi’ye kıydı
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