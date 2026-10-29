Sevilen kaymakam kalp krizine yenik düştü

Antalya'nın Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara (61), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi., Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara (61) evinde kalp krizi geçirdi. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine konuta sağlık ekipleri sevk edildi. Doktorların ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi, yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Merkez Muratpaşa ilçesinde sevilen kaymakamı İhsan Kara için Antalya Valiliği önünde düzenlenen resmi törenin ardından cenazesi Konya'ya gönderildi. Kara'nın 30 Ekim Cuma günü Karatay ilçesi Hacı Veyis Cami'nde kılınan Cuma namazı sonrası Konya Üçler Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kara'nın ani vefatı görev yaptığı Muratpaşa ilçesinde herkesi üzdü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör