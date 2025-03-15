Sevim Alan ve Nuray Yıldız arasında yeni kavga: “Google reklamları” davalık etti! Bilirkişien “yönlendirici kod” tespiti

Güzellik merkezi işletmeleri nedeniyle sık sık gündeme gelen ve kavgalı olan Sevim Alan ve Nuray Yıldız arasında yeni bir kaos patlak verdi. İddiaya göre Nuray Yıldız bu sefer de Sevim Alan'ın Ataköy'de bulunan markasının işletmecisi Osman Eş ile birbirine girdi.

GÜZELLİK UZMANLARININ "GOOGLE" KAVGASI

Sevim Alan ve ortağı Osman Eş'in haksız rekabet içinde olduklarını ileri süren Nuray Yıldız, yeniden savcılığa başvurdu. Yıldız suç duyurusunda, Sevim Alan'ın sahibi olduğu rakip firma tarafından marka adının internet aramalarında kullanıldığını tespit ettiğini, Google arama motoruna "Nuray Yıldız" yazıldığında, Sevim Alan Güzellik Merkezi'nin işletmesinin ilk sıralarda yer aldığını ve bu durumun kendi markasına zarar verdiğini ileri sürdü.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda ifadeleri alınan şüpheliler Sevim Alan ve Osman Eş, suçlamaları reddederek "Nuray Yıldız" ismini anahtar kelime olarak belirlemediklerini öne sürdü. Ancak dosyaya giren bilirkişi raporu, gerçeği açığa çıkardı.

BİLİRKİŞİDEN "YÖNLENDİRİCİ KOD" TESPİTİ

Bilirkişi raporunda, Sevim Alan Güzellik Merkezi adına verilen Google reklamlarında "Nuray Yıldız" ifadesinin yönlendirici kod olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Raporda, bu eylemin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca "haksız rekabet" teşkil ettiği ve müştekinin zararına bir durum oluşturduğu belirtildi.

UZLAŞMA YERİNE DAVAYI SEÇTİLER

Savcılık, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi ancak taraflar arasında uzlaşma sağanamadı. Bunun üzerine savcılık, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanarak şüpheliler Sevim Alan ve Osman Eş hakkında "Haksız rekabet" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.