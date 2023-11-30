Sevim Çet cinayetinde yeni detaylar!

Duruşmada dinlenen tanık Onur A. duruşma salonunda şok yaratan ifadesinde eşi Özgür Çet tarafından öldürülen Sevim Çet'in kendisine eşiyle ayrılacağını anlattığını ve Sevim Çet ile birkaç kez cinsel birliktelik yaşadıklarını iddia etti. Tanık Onur A., Sevim Çet'in çalıştığı lokantaya yemek yemeye gittiğinde görüşürdük diyerek," Zaman zaman da Tiktok üzerinden konuşuyorduk. Birkaç kez de cinsel ilişki yaşadık. İlişki teklifi kendisinden gelmişti." İfadelerinde bulundu. Sevim'in eşi Özgür'ün kendisini arayıp, "Sevimden uzak durmasını " istediğini de anlatan Onur A.," Böylece uzun süreli bir ilişki olmadı. "şeklinde konuştu. Duruşmada, Özgür ve Sevim Çet'in Seydikemer ilçesinden evini satın almak istediği T.K. ile aracı olan gayrimenkul danışmanı H.G.'nin de tanık olarak dinlendiği duruşmada, Sevim'in kendilerini beklettiğini evin satışı ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını söylediler.

Diğer tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için süre verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Mahkemenin ardından, Sevim Çet'in ailesi ile Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği gönüllüleri, Muğla Barosu Kadın Hakları Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeleri adliye önünde basın açıklaması yaptı.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar, gazetecilere, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi. Kaçar, sanığı ilk kez mahkemede takım elbise ve kravatla gördüğünü kaydederek, "Kesinlikle cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Benim kız çocuğumu öldürdü. Kendisinin de yaşamasını istemiyorum. Her gün ağlamaktan gözlerim kör olma derecesine geldi. Allah'ından bulsun inşallah. Allah cezasını versin."dedi. Acılı baba Mehmet Kaçar ise, " En ağır cezaya çarptırılmalıdır. Adam damat gibi geziyor. Eskiden öyle giyinmezdi. Bugün takım elbise ve kravatla SEGBİS yoluyla karşımıza çıktı. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın." şeklinde konuştu.

"İYİ HAL İNDİRİMİ İÇİN TAKIM ELBİSE VE KRAVATI İHMAL ETMEMİŞ"

Ailenin avukatı ve baro temsilcisi Hayal Özenç ise duruşmada sanığın, iyi hal indirimi almak için takım elbise ve kravatını ihmal etmediğini belirtti.

Kadınları katleden erkeklerin iyi hal indirimi almaması gerektiğini ifade eden Özenç, "Sanık Özgür Çet'in Sevim Çet'i katlettiği çok açık ortada. Bütün deliller ve dosya bunu gösteriyor. Ağır tahrik altında Sevim'i öldürdüğü iddiasındalar ve savunmada bunu dile getirecekler. Bunun hazırlığını yapıyorlar. Nereden biliyorsunuz derseniz, Sevim'in sözde namusu ile ilgili şeyleri tartışmaya çalışıyorlar. Biz kadınların katledildiği davaların duruşmalarında bu durumlara izin vermeyeceğiz, geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Esenköy Mahallesi, Çırpı mevkisindeki ormanlık alanda geçen yıl 24 Ekim'de bulunan kadın cesedi, kimlik tespiti ile kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırılmış, cesedin Sevim Çet'e ait olduğu belirlenmişti. Eşiyle ilgili kayıp başvurusunda bulunan Özgür Çet, 15 Kasım'da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Özgür Çet, ifadesinde cinayet anını anlatmış, eşinin cesedini hurda toplanan kamyonet ile ormanlık alana götürüp sakladığını itiraf etmişti.