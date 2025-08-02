Seyahatsever gençlerin gözdesi Antalya oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2022'de hayata geçirdiği ve her yıl binlerce gencin faydalandığı Seyahatsever Projesi, bu sene de gençlere ücretsiz konaklamayla tatil fırsatı sunuyor. Başvuruları 3 Temmuz'da başlayan projeye bu sene de yoğun ilgi gösteren gençler, tatil için en çok Antalya'yı tercih etti. Antalya'daki Bezm-i Alem Valide Sultan KYK Öğrenci Yurdu'nda şimdiye kadar toplam 3 bin 28 genç konakladı. Yine Antalya'daki Muratpaşa Öğrenci Yurdu'nda ise 1908 genç konakladı. Antalya'yı 1833 kişiyle Çanakkale ve 1260 kişiyle Bursa takip etti. İstanbul'daki Darülaceze Yurdu'nda 1800 genç kalırken Haydar Aliyev Yurdu'nda ise 1758 genç konakladı. Bu sene İzmir'deki yurtlara da ilgi yoğun oldu. 1748 genç Gazi Umurbey Öğrenci Yurdu'nu tercih ederken 939 genç de İzmir Kız Öğrenci Yurdu'nda kaldı. 5 gün ücretsiz konaklama imkânından şimdiye kadar 22 bin 558 kız, 18 bin 25 erkek öğrenci olmak üzere toplam 40 bin 583 genç yararlandı.

5 GÜN KONAKLAMA İMKÂNI

18-30 yaş arasındaki gençlerin 5'er gün olarak konaklayabileceği projede yurtlarda kalacak misafirlere kahvaltı ve yemek verilmiyor. Yurtlar için rezervasyon yaptıran gençler sorgulama işlemini bakanlığın internet adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Konaklamak için başvuru işlemi 444 0 472 (ALO GSB) iletişim numarasından doğum tarihi, isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası verilerek de yapılabiliyor. Yurtlara giriş ve kayıtlar 17.30 ile 23.00 arasında yapılıyor. Konaklama sonunda en geç 12.00'de yurt boşaltılıyor. Yurtlardan en erken çıkış 05.00 ve son giriş ise 01.00 olarak belirlendi. Her gün temizlenen odalar, temizlik nedeniyle her gün 13.00- 17.30 arasında boşaltılıyor. Yurtlara evcil hayvan kabul edilmiyor ve sadece rezervasyon yapan kişi konaklayabiliyor. Eş, çocuk, anne ve baba gibi aile üyeleri yurda giriş yapamıyor. Seyahatsever Projesi bu yıl 27 Ağustos'a kadar sürecek.