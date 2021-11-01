Seydikemer’de kader mahkumları fidan dikti

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve belediye başkan yardımcıları, Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldılar. Fidan dikim etkinliğinde Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetiminde yapılan çalışmalar göz doldurdu.



Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi tarafındanzeytin fidanı dikim etkinliği düzenlendi. Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi bahçesinde düzenlenen fidan dikim programına; Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Fethiye stajyer kaymakam Hilal Kızılkaya, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Kaynak ve Mustafa Ali Türkan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı Sadık Çetin, Eşen Karakol Komutanı Hakan Tur, Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Açık Cezaevi Müdürü Mustafa Çorumlu, daire amirleri, cezaevi yönetimi ve personeli katıldı.



Cezaevindeki mahkûmların da katıldığı etkinlikte zeytin fidanları toprakla buluştu. Fidan dikim etkinliğinin ardından cezaevi içinde bulunan ve mahkûmlar tarafından bakımı yapılan zeytinlik, domates serası ve narenciye bahçeleri de gezilerek incelemelerde bulunuldu.



MAHKUMLAR ÇİFTÇİLİK ÖĞRENİYOR



Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetiminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, mahkûmlara yönelik yürütülen faaliyetlerin örnek oluşturduğunu dile getirdi. Cezaevinde yürütülen çalışmalar kapsamında mahkûmların meslek öğrenebilmelerine, sosyal hayata kazandırılmalarına, toplumun ve halkın içinde yer alabilmelerine önem verildiğine dikkat çekildi.

Mahkûmların, cezaevi bahçesinde zeytinliklerin yanı sıra domates seraları ve narenciye bahçelerinin bakımını yaptıklarını kaydeden Cumhuriyet Başsavcısı Bingül; "Seydikemer T Tipi Kapalı ve Açık cezaevinde mahkûmlar, naylon seralarda çiftçilik yaparak, domates yetiştiriyor. Bu yetiştirdikleri ürünleri daha sonra pazarlarda satma imkânı buluyorlar. Üreticiliğin püf noktalarını öğrenen mahkumlar böylece cezaevinde kaldıkları süre içerisinde rehabilite olmaları sağlanıyor" dedi.

Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'ndeki çalışmaların pandemiden etkilendiğini dile getiren Başsavcı Bingül, bu sene açığı kapatacaklarını ifade etti.