Haberler Yaşam Haberleri Seydikemer'de yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 17.08.2026 15:29

Seydikemer'de yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Söğüt yolu Bayırköy mevkiinde yolcu otobüsü ile ticari aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

İHA
Seydikemer’de yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
  • ABONE OL

Muğla'nın Seydikemer ilçesi, Bayırköy Mahallesi'nde feci kaza meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza nedeniyle Seydikemer-Antalya karayolunda trafik durma noktasına geldi. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler kazaya müdahale ederek araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#MUĞLA #SEYDİKEMER

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Seydikemer'de yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA