Seydikemer’de yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi, Bayırköy Mahallesi'nde feci kaza meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yolcu otobüsü ile ticari araç çarpıştı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza nedeniyle Seydikemer-Antalya karayolunda trafik durma noktasına geldi. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler kazaya müdahale ederek araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör