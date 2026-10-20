Seyir halinde yola beton döktü: O sürücüye 109 bin 662 TL ceza!

Yapılan çalışmalar üzerine sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 9 bin 662 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca olayla ilgili belediye ekipleri de devreye girerek çevre kirliliğine sebebiyet verilmesi nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında 100 bin TL idari para cezası kesti. Sürücüye uygulanan toplam ceza miktarı 109 bin 662 TL'ye ulaştı.

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