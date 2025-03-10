Seyir halindeki otobüs şoföründen tehlikeli hareket!

Erzurum'dan İzmir'e sefer yapan yolcu otobüsünün şoförü, seyir halindeyken cep telefonuyla mesajlaşırken görüntülendi. Yolcular tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen bu anlar, büyük tepki topladı.

Türkiye'de trafik güvenliği konusunda yapılan tüm uyarılara ve denetimlere rağmen, sürücü hatalarına bağlı kazaların önüne geçilemiyor. Son olarak Erzurum'dan hareket eden bir yolcu otobüsünün şoförünün, araç seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaştığı anlar büyük endişeye neden oldu.

SÜRÜCÜ YOLU TAKİP ETMEK YERİNE MESAJLAŞTI

Yolcular tarafından çekilen görüntülerde, otobüs şoförünün uzun süre telefon ekranına odaklandığı ve bu sırada yolu takip etmediği görülüyor. Direksiyon hakimiyetini kaybetme riskine rağmen sürücünün telefonla mesajlaşmaya devam etmesi, yolcuların tepkisine yol açtı